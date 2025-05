Odločilno dejanje za Cedevito Olimpijo

Košarkarje Cedevite Olimpije danes ob 17.30 po slovenskem času v Coca Cola Areni v Dubaju čaka odločilna tretja tekma četrtfinala lige ABA proti ekipi Dubai Basketball z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Po dveh izjemno izenačenih obračunih, na katerih je vsaka ekipa slavila po eno zmago, se serija seli nazaj v Dubaj, kjer bo na kocki uvrstitev v polfinale regionalnega tekmovanja.

Prva tekma v Dubaju je postregla z napeto košarko, kjer so Zmaji za las, z rezultatom 85:86, klonili proti domačinom. Cedevita Olimpija je vodila večji del tekme, a je odločilni met DJ Stewarta zgrešil cilj. Tudi druga tekma v Stožicah je bila prava košarkarska poslastica. Cedevita Olimpija je ob bučni podpori navijačev prikazala borbeno igro in z rezultatom 94:89 ugnala Dubaj ter s tem izenačila serijo na 1:1 v zmagah. Junak večera je bil Aleksej Nikolić, ki je z izjemnimi 30 točkami, od tega petimi trojkami iz osmih poskusov, povedel svojo ekipo do zmage.

Dubai, ki v regionalni ligi pred petkovim porazom v Stožicah ni izgubil 14 tekem zapored, je v tej sezoni dobil dve medsebojni tekmi, prav toliko jih je dobila tudi Olimpija. "Zmagaj ali pojdi domov. Z našimi tekmeci smo se v tej sezoni borili večkrat, tudi na prvih dveh tekmah smo bili oboji izredno borbeni. Enako pričakujem tudi na tretji tekmi v Dubaju. Moramo biti pripravljeni na boj in da na njihov domači parket stopimo z veliko mero energije. Vzdušje v dvorani bo zagotovo na visoki ravni. Moramo biti pripravljeni, da garamo vseh 40 minut in s predanim pristopom dosežemo zmago za polfinale," je pred odhodom v Dubaj za klubsko spletno stran povedal Devin Robinson.

"Prvi dve tekmi sta bili izredno zahtevni. Zavedamo se, da oboji zelo dobro poznamo drug drugega, tudi mi se uspešno merimo s svojimi tekmeci. Lahko smo srečni, da nam je uspelo zmagati na domačem parketu, zdaj pa imamo priložnost, da v Dubaju serijo končamo. Vemo, da nas čaka hud boj, a narediti moramo vse, da dosežemo zmago," je še dodal.

Zmagovalec tega para se bo v polfinalu pomeril s Partizanom, ki je z 2:0 v zmagah izločil Spartak Subotico. Drugi polfinalni obračun pa sestavljata Budućnost in Crvena zvezda.

Liga ABA, četrtfinale, tretja tekma

Torek, 20. maj: