V živo: Cedevita Olimpija tudi v Tivoliju brez Mitrovića

V četrtem krogu košarkarske lige ABA Cedevita Olimpija ob 16. uri v hali Tivoli gosti Split. Rezultat lahko v tem članku spremljate v živo. Košarkarji Krke so v četrtem poizkusu v sredo prišli do prve zmage. Na gostovanju v Zagrebu so odlično odigrali v zadnji četrtini in z 81:74 premagali Cibono, s katero so predtem izgubili desetkrat zapored. Izjemno razpoložen je bil slovenski reprezentant Miha Cerkvenik.

Po tem, ko je Cedevita Olimpija pot v Bar in Ankaro zaključila s polovičnim izkupičkom zmag in porazov na dveh tekmah, zdaj igrajo na domačem parketu. Kot so sporočili iz kluba, je glavni trener Zvezdan Mitrović zaradi zdravstvenih težav s hrbtom v minulem tednu odpotoval v München, kjer je opravil dodatne preiskave, ki so pokazale, da bo potreboval rutinski poseg, ki ga je opravil v petek. Mitrović je v času svoje odsotnosti v neprestani komunikaciji s preostalim delom strokovnega štaba, po operaciji pa že okreva. O njegovi vrnitvi na klop Zmajev bomo javnost pravočasno obvestili. V svoj drugi teden okrevanja po poškodbi stopala je vstopil Brytnon Lemar, ki se je poškodoval na tekmi drugega kola rednega dela EuroCupa z Umano Reyer v Stožicah.

"Split zagotovo premore veliko mero samozavesti, še posebej po zmagi nad Crveno zvezdo v prejšnjem kolu. Naši tekmeci bodo zagotovo motivirani z željo, da z dobro formo nadaljujejo. Na to moramo biti pripravljeni in energično odgovoriti na njihovo igro. Popraviti moramo tudi naše napake, predvsem bomo morali nadzorovati igro v skoku in igrati našo košarko, ki je hitra in agresivna. Vabim navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu. Potrebujemo njihovo podporo, da lahko skupaj pridemo do nove zmage," je pred sobotnim obračunom v hramu slovenske košarke povedal Aleksej Nikolić.

Krka do prve zmage

Krka je prišla do prve zmage v novi sezoni regionalnbe lige ABA. Blestel je reprezentant Miha Cerkvenik. Foto: www.alesfevzer.com Košarkarji Krke so po treh zaporednih porazih našli pot do prve zmage v tej sezoni lige ABA in so se izenačili s Cibono, ki je prav tako pri vsega enem skalpu. Zgodovina ni bila na strani Krke, saj je Cibona dobila deset zadnjih tekem. Zagrebčani so imeli večji del tekme tudi prednost, a so se košarkarji slovenskega kluba zbrali v zadnji četrtini in jo dobili z 22:10.

To je bilo dovolj, da so Krkaši slavili prvo letošnjo zmago. Z 22 točkami, 8 skoki in 3 asistencami je bil najbolj razpoložen Miha Cerkvenik. Slovenski reprezentant je obračun zaključil s statističnim indeksom 34. V ključnem trenutku se je razigral prej nevidni Tayler Persons, ki je tekmo tako kot Tibor Mirtić končal pri 13 točkah.

