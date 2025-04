Krka prekinila niz devetih porazov, Olimpija gre po peto zaporedno zmago

Košarkarji novomeške Krke so v 26. krogu lige ABA vendarle prekinili niz porazov. Ta je bil v regionalnem prvenstvu dolg kar devet tekem. Ob polčasu so še zaostajali, z izvrstno zadnjo četrtino (27:18) pa so doma vendarle premagali Split. Končni izid 82:73. Cedevita Olimpija ob 19.30 gostuje pri Spartaku iz Subotice.

Krka je naredila velik korak k obstanku v ligi Aba. Po devetih zaporednih porazih, vključno proti zadnjeuvrščenemu Mornarju v prejšnjem krogu, je dosegla peto zmago v sezoni. Prikazala je kolektivno predstavo - sedem različnih igralcev je zadelo za tri točke, dobila je celo bitko pod obročema (34:28), odločilno vlogo pa je odigral Jan Špan, ki je v zadnji četrtini dosegel 13 od svojih 16 točk (trojke 4:6).

Foto: Drago Perko/KK Krka Deset jih je Špan zadel v manj kot štirih minutah zadnjega dela igre in Krko povedel v vodstvo 67:59, še eno trojko pa je dodal v začetku 37. minute z osmih metrov, da je ustavil nalet gostov, ki so prišli na štiri točke zaostanka. Prvi strelec Krke je bil Kendell Robinson s 17 točkami (met iz igre 6:7, 5 skokov), 14 jih je prispeval Robert Jurković, Tayler Persons pa je zbral 12 podaj in 9 točk.

Košarkarji Cedevite Olimpije pa bodo potem priložnost za uspeh iskali proti Spartaku iz Subotice. Ljubljančani so v ligi ABA dobili zadnje štiri zaporedne tekme, na zadnji so v Ljubljani s kar 92:56 razbili Borac. Prvi medsebojni obračun v sezoni so decembra z 91:82 dobili zmaji.

