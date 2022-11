Helios zanesljivo do nove zmage, Šenčur ostaja brez nje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so vknjižili novo zmago. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Košarkarji Helios Suns so v tretjem krogu lige Aba 2 zanesljivo prišli do tretje zmage. Na turnirju v Sarajevu so premagali Osijek s 107:72 (23:16, 53:40, 90:56).