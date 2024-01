Zmaji v lov za novo zmago, v Novo mesto prihaja Budućnost

Cedevita Olimpija je v prejšnjem krogu lige ABA naravnost navdušila in pred polno dvorano Tivoli na kolena spravila Crveno zvezdo, ki se je sicer v Ljubljani ustavila po napornem ritmu tekem. Ljubljančani so zatem sredi tedna v Eurocupu zabeležili še 14. poraz v tej sezoni in tako še naprej ostajajo brez evropske zmage. Zasedbi Zorana Martića gre v tej sezoni veliko bolje v regionalni ligi, kjer so zmaji po 15 tekmah pri enajstih zmagah. Na drugi strani je Split, ki ga vodi nekdanji trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac, pri izkupičku 6-9.

"Split je z vrnitvijo Shannona Shorterja precej spremenil svojo igro in svojo uspešnost. Naši tekmeci so v seriji zmag, igrajo dobro, na zadnjih dveh tekmah v regionalni ligi pa so zabeležili zmago. Zagotovo ne pričakujem lahke tekme, imamo pa dovolj kvalitete in motiv, da se zadovoljni vrnemo v Ljubljano," je pred gostovanjem povedal glavni trener Ljubljančanov Zoran Martić. "Čaka nas težko gostovanje v Splitu. Naši tekmeci iz tekme v tekmo kažejo vse boljše predstave, zato je pred nami zagotovo zahtevna preizkušnja. Dali bomo vse od sebe, da se v Ljubljano vrnemo z zmago," pa je pred dvobojem s Splitom povedal Rok Radović.

Prvi medsebojni obračun v sezoni s Splitom so košarkarji ljubljanskega kluba prepričljivo dobili (97:68), a je od takrat Split korenito dvignil svojo formo. Ta je v zadnjem obdobju izjemno vroč, saj je na zadnjih 15 tekmah v treh različnih tekmovanjih doživel le tri poraze, v obračun s Cedevito Olimpijo pa moštvo iz Dalmacije vstopa z nizom treh zaporednih zmag, proti SC Derbyju, Igokei in Dinamu.

Krka bo gostila Budućnost. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Krka pred novo (pre)zahtevno nalogo

Krka bo na delu v nedeljo, ko bo ob 17. uri v dvorani Leona Štuklja gostovala Budućnost, ki jo vodi Andrej Žakelj. Novomeška zasedba je po 15 odigranih tekmah na predzadnjem mestu lige s tremi zmagami, podgoriška ekipa je četrta z izkupičkom 10-5. Budućnost je sicer v prejšnjem krogu po tesni končnici s 103:100 ugnala zadnji Mornar, Krka pa je morala na gostovanju priznati premoč Partizanu (76:96).

Liga ABA, 16. krog

Petek, 12. januar:

Sobota, 13. januar:

Nedelja, 14. januar:

Ponedeljek, 15. januar:

Lestvica:

Preberite še: