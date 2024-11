Izjemno pomemben obračun za Krko

Košarkarji Krke imajo po dveh odigranih krogih v ligi dve zmagi in so 14., Mornar pa je le z domačo zmago proti Ciboni zadnji, 16. "Mornar je neugodna ekipa. Veliko igralcev zamenjajo, zato se je tudi težko pripraviti nanje. V sistemu igranja imajo igralci ogromno svobode, zato bo individualna obramba najpomembnejša. Ne igrajo domačih tekem in so imeli nekoliko več časa za pripravo. Verjamem, da so reprezentančni premor izkoristili maksimalno. Glede na to, kako smo igrali zadnjo tekmo doma, smo favoriti. Dobro bomo pripravljeni, odločala pa bo dnevna forma. Želimo si čim več odprtih metov in hitro igro ter jih prisiliti, da se bodo morali vračati v obrambo. Imajo nekaj novih igralcev, ki so igrali samo zadnjo tekmo ali dve, in glede tega so neznanka. Temu se moramo sproti prilagajati. Smo pa že v fazi, ko igralci točno vedo, kaj hočem od njih. Pričakujem dobro tekmo in seveda si želimo čim večje podpore navijačev. Na zadnji tekmi se je pokazalo, da je košarka spet postala zanimiva. Fantje si zaslužijo podporo in vabim vse, da nam pri tem pomagajo," je pred tekmo dejal trener Krke Dejan Jakara.

