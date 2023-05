"Letos je povsem drugače. To ni nobena skrivnost."

Če kdo zares dobro ve, kaj v nedeljo na prvi tekmi polfinala lige ABA čaka Cedevito Olimpijo na gostovanju v Beogradu pri Partizanu, je to zagotovo Edo Murić, ki je med letoma 2014 in 2016 nosil dres beograjskega kluba. Kapetan Cedevite Olimpije verjame, da lahko slovenski prvak pripravi presenečenje, čeprav srbsko moštvo velja za favorita.

"Zadovoljen sem, da smo prišli do polfinala, kamor tudi spadamo. Partizan je v tej sezoni lige ABA do zdaj pokazal največ, bili so odlični tudi v evroligi. Vemo, da nas čaka izjemno zahteven nasprotnik, a mi se nanj pripravljamo kot na vsakega drugega nasprotnika do zdaj. Naredili bomo vse, da ustavimo njihove prednosti in unovčimo svoje. Nimamo kaj izgubiti, lahko le ogromno pridobimo in naredili bomo vse, da bomo pripravili presenečenje," je pred začetkom nedeljskega polfinala proti Partizanu (19.30) prepričan kapetan Cedevite Olimpije Edo Murić.

"Edina njihova slabost, ki so jo pokazali v četrtfinalu, je bila izčrpanost zaradi evroligaških tekem. Vsi vemo, da se je težko pobrati po takšnem porazu, kot so ga oni doživeli proti Realu, potem pa so naleteli na nasprotnika, ki je pod taktirko Andreja Žaklja pokazal odlično igro na prvih dveh tekmah, na tretjem obračunu pa se je potem že videla razlika. Partizan je zagotovo favorit, bo pa ogromen pokazatelj že prva tekma, ki bo zelo pomembna. Upam, da bomo imeli dober dan. Čeprav smo mi bolj sveži, je za Partizanom veliko več težkih tekem in zagotovo so v boljšem ritmu," je še povedal slovenski reprezentant.

Cedevito Olimpijo prva tekma polfinala čaka v nedeljo ob 19.30 v Beogradu, druga pa v torek ob 18. uri v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar

"Če sami ne bomo verjeli, potem nima smisla"

V seriji, ki se igra na dve dobljeni tekmi, bodo imeli prednost domačega igrišča beograjski košarkarji, ki so redni del sezone sklenili na prvem mestu lestvice s 24 zmagami in dvema porazoma. "Vloga favorita ni preprosta, vsi vemo, kako je biti v položaju, v katerem tekmo preprosto moraš dobiti in je vsak spodrsljaj katastrofa. A pri Partizanu so tega že navajeni, mi pa se moramo res boriti za prav vsako žogo. Če sami ne bomo verjeli v to, da jih lahko premagamo, potem nima smisla, da sploh gremo v Beograd," je prepričan 31-letni slovenski košarkar.

V vrstah Partizana lahko najdemo igralce, ki so si v sezoni 2022/23 prislužili številne individualne nagrade v obeh mednarodnih tekmovanjih. Dante Exum, Mathias Lessort in Kevin Punter so bili tako izbrani v idealno peterko rednega dela lige ABA, Lessort in Punter pa sta bila obenem del prve oziroma druge peterke evrolige.

Partizan je v izraziti vlogi favorita. Foto: Guliverimage

Murić se je ob tem spomnil na obdobje, ki ga je preživel v Beogradu. "Ker sem igral za Partizan, vem, kakšne navijače imajo, in lahko rečem, da so Grobari najboljši navijači na svetu. To so letos tudi potrdili v evroligi, kjer so imeli košarkarji Partizana na skoraj vseh gostujočih tekmah več svojih privržencev kot domači klubi. Že to pove veliko in tudi sam ne vem, ali sem že kdaj videl tako konstantno podporo vso sezono. Vem, da bodo imeli tudi v Stožicah zajetno podporo, a se na to ne bomo ozirali. Upam, da bomo na domači tekmi videli več navijačev v zelenih majicah kot v črnih," je bil neposreden Ljubljančan.

"To bo povsem drugačna serija kot tista lani z Zvezdo," je prepričan Murić. Foto: Marko Metlaš/Sportida

Še drugo sezono zapored bodo zmaji nastopili v polfinalu regionalne lige. Lani so po treh tekmah izpadli proti Crveni zvezdi, tokrat jih čaka še drugi srbski velikan. "Letos bo zagotovo drugače, kot je bilo lani proti Zvezdi. Lani je bila naša ekipa v naletu, takrat smo povezali 14, 15 zaporednih zmag, tudi kemija v ekipi je bila povsem drugačna kot letos, to ni nobena skrivnost. Tudi Zvezda lani ni bila tako dobra, kot je Partizan letos. Mi se pripravljamo na Partizan, ki je igral proti Realu."

Ljubljanska zasedba se bo morala do konca sezone znajti brez Josha Adamsa, ki je zaradi težav s poškodbo že sklenil sezono. "Zagotovo se nam njegova odsotnost pozna. Tudi na zadnji tekmi s Partizanom, ko so Yogija nekoliko odrezali od žoge, je on prevzel odgovornost in zdaj se bo to zagotovo poznalo. Josh je odličen igralec, ves čas je bil na sto odstotkih, a mislim, da so preostali dobro zakrpali luknje, izkoristili priložnost in upam, da bo tako tudi zdaj," je sklenil Murić.

