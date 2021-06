KZS podelila licenco 46 klubom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalno licenco je prejelo vseh 46 klubov, ki so oddali vlogo.

Foto: Vid Ponikvar

Komisija Košarkarske zveze Slovenije za licenciranje košarkarskih klubov je na svojih sejah v mesecu maju obravnavala prejeto dokumentacijo klubov v postopku pridobivanja tekmovalnih licenc za sezono 2021/2022. Vlogo za licenco je oddalo 46 klubov, vsi pa so oddali ustrezno dokumentacijo ter tako pridobili tekmovalno licenco.

V prvem delu licenciranja za tekmovalno sezono 2021/2022 so morali klubi oddati dokumentacijo, ki izkazuje ustrezne športne in pravne kriterije ter finančne kriterije za koledarsko leto 2020. Za pridobitev tekmovalne licence za 1. SKL je zaprosilo 11 klubov, za 2. SKL je vlogo oddalo 12 klubov, za 3. SKL pa 23 klubov, medtem ko klubi 4. SKL in ženski klubi licenciranja ne opravljajo.

Za 1. SKL so licence dobili Cedevita Olimpija, Domžale, Hopsi Polzela, Gorenjska gradbena družba Šenčur, Ilirija, Krka, Podčetrtek, Rogaška, Šentjur, Triglav in Zlatorog Laško, so sporočili iz KZS.

Septembra klube čaka še drugi del licenciranja, ko bodo tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi ter infrastrukturnimi kriteriji in finančnimi kriteriji za prvo polovico koledarskega leta 2021.

Sestava lig v tekmovalni sezoni 2021/22 bo znana po končanem razpisu tekmovanja, komisar bo pri sestavi posameznih ravni tekmovanja upošteval pogoje, ki jih članske ekipe morajo izpolnjevati: poleg podeljene licence še pridobljena pravica nastopanja ter posredovana prijava v tekmovanje.