Slovenska košarkarska reprezentanca, ki je pred dnevi nadigrala Hrvaško, bo ob 17. uri na Švedskem igrala pomembno kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Selektor Aleksander Sekulić opozarja, da jih visoka zmaga nad Hrvaško v Stožicah ne sme zavesti. To bo zelo čustven večer za Gorana Dragića, saj bo, če si ne bo premislil, zadnjič nastopil v državnem dresu in s tem sklenil bogato reprezentančno kariero.

Slovenski košarkarji so si napredovanje v drugi del kvalifikacij - napredujejo prve tri reprezentance - že zagotovili, a kljub temu bo današnja tekma še kako pomembna, saj se rezultati iz prvega dela prenašajo v drugi del, izračun iz prejšnjih kvalifikacij pa kaže, da ekipa za uvrstitev na SP potrebuje vsaj sedem zmag.

Slovenija je po petih obračunih trenutno pri treh zmagah in dveh porazih. Dvakrat je premagala Hrvaško, enkrat današnjega tekmeca Švedsko (94:89), dvakrat pa izgubila z vodilno Finsko.

Sekulić: Današnja tekma ključna za nadaljevanje

"Zmaga v Stožicah nas ne sme zavesti. Čeprav smo nadigrali Hrvate, se moramo zavedati, da smo odigrali odlično tekmo. Fantje so na terenu garali vseh 40 minut in bili maksimalno motivirani. Tako moramo pristopiti tudi k današnji tekmi, ki je ključna za nadaljevanje kvalifikacij," je za STA v Stockholmu povedal Aleksander Sekulić.

Slovenci so Švede na prvi medsebojni tekmi premagali. Foto: Vid Ponikvar "Nikogar ne smemo podcenjevati, četudi smo favoriti za zmago. Švedska zna biti zelo nevarna, še posebej pred domačimi navijači, zato moramo biti stoodstotno motivirani," je povedal Luka Dončić.

Dragić še zadnjič na reprezentančni tekmi?

Goran Dragić še zadnjič za Slovenijo? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Finci vodijo, Hrvatom ne kaže dobro

Krog pred koncem prvega dela kvalifikacij ima v skupini C Finska štiri zmage in en poraz, Slovenija je druga, Švedska ima dve zmagi in tri poraze, Hrvaška je zadnja v skupini z vsega eno zmago.

Nadaljevanje avgusta

Slovence v nadaljevanju kvalifikacij, konec avgusta, novembra letos in februarja 2023, čaka še šest tekem proti Nemčiji, Izraelu, Poljski ali Estoniji. Iz drugega dela se bodo na SP, ki bo septembra prihodnje leto v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, uvrstile tri najboljše reprezentance.