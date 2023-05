Potop Domžalčanov v Srbiji, Helios ostaja brez elitne lige Aba

Košarkarji Helios Suns so v odločilni tretji tekmi kvalifikacij za preboj v prvo ligo ABA v gosteh doživeli visok poraz proti Borcu iz Čačka. Po prvem polčasu so Domžalčani za srbskim predstavnikom zaostajali le štiri točke, nato pa se je razlika v tretji četrtini izjemno povečala. Na koncu je Helios, podprvake druge lige Aba, ostal prekratek za 30 točk.

Kvalifikacije za ligo ABA, tretja tekma:

Torek, 2. maj:

Domžalčane so na odločilni tekmi za preboj v ligo ABA v Čačku spremljali tudi glasni navijači. Foto: Borac Mozzart/Duško Radišić

Izbranci domžalskega trenerja Dejana Jakare, sicer osmoljenci finalne tekme proti Novomeščanom na zaključnem turnirju lige Aba 2, so bili v prvi četrtini povsem enakovredni predzadnji ekipi po rednem delu lige Aba.

V drugih desetih minutah so popustili, dve minuti pred odhodom na veliki odmor so zaostajali za 12 točk (24:36), a nato naredili delni izid 8:0 - met za tri točke sta zadela Blaž Mahkovic in Tadej Ferme, medtem ko je Niko Bačvić zadel oba prosta meta - in se tekmecem približali na štiri točke (32:36).

Za Domžalčane je bilo usodno obdobje v začetku drugega polčasa, ko so zaigrali bledo in neodgovorno ter gostiteljem dovolili, da so v uvodnih šestih minutah naredili delni izid 21:2. Po zaostanku 34:57 se niso več pobrali, njihov največji primanjkljaj na tekmi pa je znašal 43 točk (50:93).

V domžalski zasedbi je bil na tretji tekmi v Čačku najbolj učinkovit Američan Austin Luke s 17 točkami, njegov rojak Dennis Tunstall je dodal 14 točk.

Američan Austin Luke je bil s 17 točkami najboljši strelec Heliosa. Foto: Borac Mozzart/Duško Radišić

Helios je do zdaj sedem sezon preživel v ligi ABA, najboljši izkupiček pa je imel v sezoni leta 2007, ko je tekmovanje sklenil na osmem mestu. V drugi ligi ABA se meri zadnjih pet sezon, po usodnem porazu v Čačku pa je dokončno jasno, da bo v tem tekmovanju nastopil še šestič zapored. Domžalska ekipa je po rednem delu druge lige ABA sicer osvojila prvo mesto, saj je v rednem delu na 13 tekmah izgubila le enkrat, v finalu pa je zatem po pravi drami in podaljšku z 82:83 morala priznati premoč Krki. Ti so si z naslovom v drugi ligi ABA izborili mesto v elitni ligi ABA v prihodnji sezoni.

