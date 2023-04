Visok poraz Heliosa, a ni še konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Helios Suns so na prvi tekmi kvalifikacij za nastop v elitni regionalni ligi ABA v prihodnji sezoni z 78:96 klonili na gostovanju pri Borcu iz Čačka. Domžalčani, ki so v drugoligaški konkurenci v finalu klonili proti Krki, se za mesto v ligi ABA merijo s predzadnjo ekipo rednega dela regionalne lige. Ekipi igrata na dve zmagi, drugo srečanje bo v petek v Domžalah.

Kvalifikacije za ligo ABA, prva tekma:

Torek, 25. april:

Borac je pred domači navijači vodil vso tekmo, tudi z več kot 20 točkami prednosti. Helios se je sicer v drugem polčasu večkrat približal, slabo minuto pred koncem tretje četrtine je Niko Bačvić zadel trojko za znižanje zaostanka na 66:71, a so domači košarkarji vedno znova odgovorili in se na koncu veselili zaslužene zmage. Helios je v Čačku izgubil kar 21 žog, gostitelji le devet. V domžalskih vrstah je bil pred 1.500 gledalci v Čačku najbolj učinkovit Američan Austin Luke s 14 točkami in sedmimi podajami. Niko Bačvić je prispeval 13, Blaž Mahkovic pa 12 točk. Pri gostiteljih sta Američana Hunter Hale, sicer najboljši strelec rednega dela lige ABA, ter Diante Baldwin dosegla po 25 točk.

Druga tekma bo 28. aprila v Domžalah ob 20. uri, v primeru izenačenja na 1:1 pa bo odločilna tretja tekma 2. maja v Čačku ob 18. uri.

Helios je do zdaj sedem sezon preživel v ligi ABA, najboljši izkupiček pa je imel v sezoni leta 2007, ko je tekmovanje sklenil na osmem mestu. V drugi ligi ABA pa se meri zadnjih pet sezon. Domžalska ekipa je po rednem delu druge lige ABA sicer osvojila prvo mesto, saj je v rednem delu na 13 tekmah izgubila le enkrat, v finalu pa je zatem po pravi drami in podaljšku z 82:83 morala priznati premoč Krki.

Košarkarji Krke so si z naslovom v drugi ligi ABA izborili mesto v elitni ligi ABA v prihodnji sezoni. V primeru končnega uspeha proti Borcu bo Helios ob Cedeviti Olimpiji tretji slovenski predstavnik v tem tekmovanju.