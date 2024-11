V živo: Slovenija katastrofalno v prvem polčasu, a še lahko zmaga

Kvalifikacije za EuroBasket 2025, 3. krog

Petek, 22. november:

Slovenski košarkarji so veljali za favorite, a Portugalcev ne bi smeli podcenjevati. Svoje kvalitete so pokazali februarja, ko so premagali Ukrajince in bili v odličnem položaju tudi na tekmi z Izraelom, ko so imeli met za zmago. Gre za reprezentanco s čvrsto in agresivno igro v obrambi. Reprezentanci Slovenije in Portugalske sta pred to odigrali pet medsebojnih dvobojev, prav vsi so se končali z zmago slovenskih košarkarjev.

Slovenska reprezentanca na Portugalskem. Foto: FIBA Selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić je imel pri sestavi ekipi kar nekaj izzivov, tako tudi prva peterka ni bila povsem običajna. Začeli so Matic Rebec, Miha Cerkvenik, Jaka Blažič, Edo Murić in Žiga Dimec. Ob čvrsti obrambi Portugalske je Slovenija že sredi prve četrtine zaostajala za devet točk, po 10 minutah pa je bilo na semaforju 22:10. Slovenci so iz igre zadeli samo dva koša (2/12), zgrešili pa so tudi štiri proste mete (6/9). Klemen Prepelič je bil pri petih točkah. Gonçalo Delgado, ki je v prejšnji sezoni igral v drugi španski ligi, je dal že 10 točk.

Portugalci so prvi polčas dobili za 25 točk. Foto: Aleš Fevžer Po tretji trojki so Portugalci v 12. minuti povedli že z 28:10, nakar je za tri točke zadel Prepelič in to je bil šele tretji koš Slovenije iz igre (13:28). Ob metu Slovenije iz igre 4/18 je Portugalska sredi druge četrtine vodila že za 20 točk (36:16). Po trojki Žige Daneua so se Slovenci tri minute pred glavnim odmorom le približali (22:36). A to so bili redki prebliski Slovenije. Portugalska je pokazala precej več želje in po prvem polčasu vodila za neverjetnih 25 točk (49:24). Slovenija je iz igre metala 26-odstotno (6/23). Prepelič je dal 14 točk, Daneu je bil s štirimi točkami drugi strelec. Imela je le 12 skokov in vsega tri asistence, pa tudi vsega šest osebnih napak. Nerazpoloženi v napadu torej in neagresivni v obrambi.

Aleksander Sekulić v prvem polčasu ni imel rešitve, da bi spreobrnil potek dogajanja. Foto: Aleš Fevžer

Iz slačilnice so se Slovenci le vrnili z drugačnim pristopom in v tretji četrtini dokazali, da imajo več kvalitete in več talenta. Dobili so jo s 24:10 (10 košev iz igre). Po trojki Jake Blažiča so se minuto pred koncem približali celo na 48:59, nato pa nekaj trenutkov nezbranosti in s trojko Dioga Gameira in košu Andreja Cruza po izgubljeni žogi Blažiča je Portugalska znova višje vodila, s 64:48.

Španci so prvo zmago izvlekli v drugem podaljšku

Prva zmaga Španije, a šele po dveh podaljških. Foto: FIBA Da je v košarki, ko manjkajo najboljši iz NBA in evrolige, marsikaj možno, smo videli tudi na tekmi Slovaške in Španije. Slovaki so bili tik pred zmago, a so Španci ob koncu prvega podaljška ob zvoku sirene s trojko izsilili še drugi podaljšek. Tega je favorizirana reprezentanca z Iberskega polotoka le dobila in zmagala s 76:72. In to je šele prva zmaga Španije v kvalifikacijski skupini C, kjer s tremi zmagami vodi Latvija, Belgija je z dvema druga in Španija z eno samo šele tretja.

Na prvenstvo se uvrstijo tri reprezentance iz vsake skupine

Zaključek kvalifikacij bo na sporedu februarja prihodnje leto. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bo Slovenija dvakrat gostovala, 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino, 23. februarja pa še z Izraelom.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer igrajo gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Petek, 22. november:

Sobota, 23. november:

Četrtek, 21. november:

Lestvica skupine A:

1. Slovenija 2 tekmi - 4 točke

2. Izrael 2 - 3

3. Portugalska 2 - 3

4. Ukrajina 2 - 2

