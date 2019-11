Slovenke zmagale še drugič: po Grkinjah padle še Bolgarke

Slovenke so v kvalifikacijah prišle še do druge zmage.

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na drugi kvalifikacijski tekmi za nastop na Eurobasketu 2021 prišla še do druge zmage. Po četrtkovi zmagi na Grčijo je četa selektorja Damirja Grgića v gosteh z 72:64 ugnala še Bolgarijo. Na prvi nedeljski tekmi v skupini A so Grkinje visoko premagale Islandijo.

Bolgarke so na tekmo bolje odprle in prvo četrtino dobile z 22:12, tudi na odmor ob polčasu so imele še tri točke naskoka, v nadaljevanju pa so slovenske košarkarice na krilih izjemne Teje Oblak, ki se je na koncu ustavila pri 19 točkah, pokazale več in na koncu zaslužene slavile. Poleg Oblakove je bila razpoložena še Nika Barić s 13 točkami, 12 pa jih je dodala še Tina Trebec. Pri domačih košarkaricah je bila s 17 točkami najboljša Dimana Georgieva.

Na tretji krog kvalifikacij bodo košarkarice nato čakale celo leto, nadaljevale se bodo novembra 2020. 12. novembra naslednje leto se bodo Slovenke v gosteh pomerile z Islandijo, 15. novembra pa še z Grčijo, prav tako v gosteh. Zaključna kroga bosta šele februarja 2021, 4. bodo Slovenke gostile Bolgarijo, 7. pa Islandijo.

