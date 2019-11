Slovenke lov na tretji eurobasket v nizu začele z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grkinje so padle s 70:64

Slovenske košarkarice so uspešno začele z lovom na naslednje evropsko prvenstvo.

Slovenke se potegujejo za tretji zaporedni nastop na evropskem prvenstvu, v njihovi skupini pa je še Islandija. Na eurobasket, ki bo v Španiji in Franciji, se bodo uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin ter pet drugouvrščenih ekip.

Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Teja Oblak z devetnajstimi točkami ter Zala Friškovec, Nika Barič in Tina Jakovina, ki so jih dosegel po dvanajst.

