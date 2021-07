Slovenija proti Litvi lovi olimpijske sanje

Slovenija z Luko Dončićem na čelu se je sprehodila do finala. V uvodnem krogu je premagala Angolo s 50 točkami razlike, nato Poljsko s 35 in v polfinalu Venezuelo z 98:70. Litva je bila za uvod boljša od Venezuele s 76:65, nato je ugnala Južno Korejo s plus 29 in v polfinalu Poljsko 88:69.

Slovenija se tretjič poteguje za nastop na olimpijskih igrah. Za las je zgrešila uvrstitev leta 1992 v Barcelono, precej več pa ji je zmanjkalo 2004 v Atenah.

Danes oziroma v ponedeljek zjutraj bo znanih vseh dvanajst udeležencev olimpijskega košarkarskega turnirja. Zmagovalec Kaunasa bo v Tokiu igral v skupini s Španijo, Argentino in Japonsko. Franciji, ZDA, Nigeriji, Iranu in Avstraliji pa se bodo pridružili zmagovalci kvalifikacijskih turnirjev v Splitu, Beogradu in Kanadi.

Kvalifikacije za OI, Kaunas, finale: Nedelja, 4. julij 2021:

18.30 Litva - Slovenija

