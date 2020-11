Slovenija že danes dokončno na EuroBasket 2022?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci premagali še Avstrijce in so z eno nogo že na EuroBasketu 2022.

Slovenci premagali še Avstrijce in so z eno nogo že na EuroBasketu 2022. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca je s prepričljivima predstavama ter zmagama nad Ukrajino in Avstrijo z odliko opravila svoje delo v novembrskem kvalifikacijskem oknu. Že danes pa bi lahko Ukrajinci potrdili dokončen slovenski nastop na EuroBasketu 2022.

Tekmovalni zastor v ljubljanskem kvalifikacijskem "mehurčku" bo danes padel z obračunom Ukrajine in Avstrije. Če bi bila uspešnejša prva, bi si Slovenija že pred zadnjima tekmama tudi teoretično že zagotovila nastop na EuroBasketu 2022, kjer bo sicer branila naslov prvaka. Ob avstrijski zmagi pa bo na dokončno potrditev slovenskega nastopa na prvenstvu, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka, treba počakati do februarskega zadnjega okna.

Slovenska reprezentanca, ki jo je sicer prvič vodil Aleksander Sekulić, je po vrhunskem začetku v soboto odpravila Ukrajino,dan zapet pa brez težav strla še avstrijski odpor. Tekmo s severnimi sosedi bi sicer morali Slovenci odigrati šele februarja 2021, a jo je Mednarodna košarkarska zveza prestavila v ljubljanski mehurček, potem ko je Madžarska zapustila Slovenijo zaradi množičnih okužb z novim koronavirusom v njeni reprezentanci.

Slovenija sicer še nikoli po osamosvojitvi ni ostala brez nastopa na evropskem prvenstvu. Prvič se ga je udeležila leta 1993, na zlatem EuroBasketu 2017 pa je bila trinajstič del elite.

Kvalifikacije za EuroBasket 2022, 2. cikel:



Ponedeljek, 30. november:

17.10 Ukrajina - Avstrija Nedelja, 29. november:

Avstrija : Slovenija 64:77 (12:20, 25:50, 40:61)

Vujošević 22; Blažič 16, Hrovat 14 Sobota, 28. november:

Slovenija : Ukrajina 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26)

Blažič 23 (10 skokov), Morgan 13 (11 skokov), Rupnik 12 (7 podaj), Murić 10; Herun 15.

Lestvica:

1. Slovenija 4 tekme - 7 točk

2. Madžarska 2 - 4

2. Ukrajina 3 - 4

4. Avstrija 3 - 3

