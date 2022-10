Krka in Helios brez poraza s prvega turnirja lige ABA 2

Košarkarji Krke so bili uspešni tudi na drugi tekmi prvega turnirja lige Aba 2 v Zlatiborju. Po prepričljivi uvodni zmagi proti Sparsu iz Bosne in Hercegovine so v zadnji četrtini strli odpor Sloge in slavili s 73:67. Košarkarji Helios Suns pa so prepričljivo dobili dvoboj s Širokim s 94:75.

Krka je drugi polčas dobila za deset točk, zadnjih deset minut s 14:11, in imela pet igralcev z dvomestnim številom točk. Leon Stergar je dosegel 14 točk, po enajst so jih prispevali Rok Stipčević, Jan Špan in Jurij Macura, deset pa Radosav Spasojević.

Helios Suns do druge zmage z delnim izidom 20:0

Domžalčani, ki so v prvem krogu ugnali Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur, so drugega tekmeca nadigrali predvsem v tretji četrtini. Po rezultatu 50:46 so naredili delni izid 20:0 in tretji del igre dobili z rezultatom 33:8. Najboljši posamezniki v zasedbi Dejana Jakare so bili Blaž Mahkovic s 25 točkami, Dennis Tunstall, ki jih je dosegel 20, in Tibor Mirtič z desetimi točkami.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tretji slovenski predstavnik Ggd Šenčur je izgubil obe srečanji.

Sredi novembra v Sarajevo

Naslednji turnir bo sredi novembra v Sarajevu. Temu bodo sledili še trije turnirji, po trinajstih krogih pa bo v končnico na izločanje napredovalo osem najboljših moštev.