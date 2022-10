Ligo Aba 2 z zmago odprla Helios in Krka

Košarkarji Helios Suns so v prvem krogu lige Aba 2 na turnirju v Zlatiboru premagali Ggd Šenčur z 89:79. Košarkarji Krke pa so premagali sarajevski Spars s 101:82.

Pri zasedbi iz Domžal je bil najbolj učinkovit Blaž Mahkovic, ki je 21 točkam dodal pet skokov in štiri podaje. Pri poražencih dvoboja v Zlatiboru je bil najbolj razpoložen Dino Murić s 16 točkami, desetimi skoki in šestimi asistencami.

Foto: KK Krka Novo mesto Krka je vodila praktično celo tekmo, največ prav ob koncu, in zasluženo prišla do zmage. Najboljši posamezniki so bili Rok Stipčević s 27 točkami, Jurij Macura z dvojnim dvojčkom - 16 točk, 10 skokov, Radosav Spasojević, ki je dosegel 16 točk, ter Jan Špan s 14 točkami in devetimi podajami.

Liga ABA 2 se je začela s prvim od petih turnirjev

V ligi Aba 2, ki bo tako kot v zadnjih dveh sezonah potekal po turnirskem sistemu, kar pomeni, da bodo ekipe v rednem delu odigrale trinajst tekem na petih turnirjih, osem najboljših pa se bo uvrstilo v končnico na izločanje. Naslednji turnir bo v Sarajevu.

V tej sezoni v ligi Aba 2 nastopa 14 ekip: Krka, Helios Suns in Ggd Šenčur iz Slovenije, Sutjeska in Podgorica iz Črne gore, Borac WWIN, Široki in Spars Ilidža iz BiH, TFT Skopje in Pelister Bitola iz Severne Makedonije, Gorica in Vrijednosnice Osijek iz Hrvaške ter Sloga in Zlatibor Gold Gondola iz Srbije.