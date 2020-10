Košarkarska zveza Slovenije potrdila delovanje le obeh prvoligaških tekmovanj

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je danes sporočila, da se bosta skladno z vladnim odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti nadaljevali le obe prvi ligi, 1. SKL za člane in 1. SKL za članice. Vsa druga članska tekmovanja so do nadaljnjega odložena.

Na KZS so še poudarili, da je vlada na seji 20. oktobra sprejela ta odlok, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej v četrtek, 22. oktobra. Zato bodo tekme, ki so na sporedu danes, 21. oktobra, še odigrali po razporedu.

Vse tekme, ki jih bodo ob omejitvah še igrali v 1. SKL za člane in 1. SKL za članice, pa bodo potekale brez prisotnosti gledalcev. Ostala članska tekmovanja in vsa tekmovanja v mlajših starostnih kategorijah so do nadaljnjega odložena.

V kolektivnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj v najvišji kakovostni ravni nacionalnega, regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja v športnih panogah hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka in rokomet, so povzeli pri KZS.

Poudarili so tudi, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe, torej izključno treningov, športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za šport.

Koledar bo znan naknadno

KZS je še sporočila, da bo prilagojen koledar vseh tekmovanj, ki se ne nadaljujejo, ter morebitne prilagoditve tekmovalnih sistemov znan naknadno, po tem, ko bo znano, da se tekmovanja lahko nadaljujejo. KZS bo ekipe o tem pravočasno obvestila, obenem pa jim bo omogočila dovolj časa za kakovostno pripravo na ponoven začetek tekmovanj.