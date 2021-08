Iz Dončićevega Dallasa prihaja novica, slovenski "Miha" na radarju, a …

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Hardaway jr. ostaja pri Dallasu

Ameriški košarkar Tim Hardaway jr. se je v pretekli sezoni izkazal v dresu Dallas Mavericks in v povprečju dosegal 16,6 točke, 3,3 skoka in 1,8 asistence na tekmo. Sprva je bil predviden kot šesti košarkar ekipe, z dobrimi igrami pa se je prebil v prvo peterko in bil ob Luki Dončiću eden najbolj vidnih košarkarjev Mavericks.

S klubom iz Teksasa je zdaj uradno podpisal novo, štiriletno pogodbo.

Mike Tobey ima še pogodbo z Valencio, a …

Slovensko košarkarsko reprezentanco je v letošnjem poletju okrepil Američan Mike Tobey, ki je prejel državljanstvo in najprej pomagal Sloveniji do zgodovinskega preboja na olimpijske igre, popotovanje v Tokiu pa je skupaj s kolegi iz izbrane vrste končal s četrtim mestom.

V dresu slovenske reprezentance se je izkazal, zaradi česar je zanimanje zanj čez noč postalo bistveno večje. Tudi onstran Atlantika v ligi NBA. Mnogi so ga že povezovali z Dallasom, potem ko je odlično sodeloval z Dončićem. Tobey je v karieri že igral v najmočnejši ligi na svetu - za Charlotte Hornets je zaigral le na dveh tekmah.

A je priznani novinar Marc Stein sporočil, da ima Američan s slovenskim potnim listom visoko odškodnino, kar mu otežuje pri vrnitvi v ligo NBA.