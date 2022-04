Košarkarji Dallas Mavericks so končnico proti Utah Jazz odprli s porazom, nadaljevali pa z dvema zmagama. Prve tri tekme so odigrali brez največjega zvezdnika Luke Dončića. Slovenski as se je po poškodbi mečne mišice vrnil na četrtem obračunu, ki pa ga je moštvo iz Teksasa po dramatični končnici izgubilo za točko, Utahu pa je uspelo serijo izenačiti na 2:2.

Dallas se je zdaj vrnil na svoj teren, kjer bo zvečer v American Airlines Center gostil peti dvoboj in lovil zaključno žogo za napredovanje v drugi krog izločilnih bojev. Zmagovalec današnjega obračuna bo serijo lahko končal v četrtek pri Utahu, ko bo tekma že ob 22. uri po slovenskem času.

Dončić je bil na jutranjem treningu odlično razpoložen, znova ga je začinil s svojimi vložki. Tokrat se je odpravil na vrh prvega dela tribune in poskušal zadeti od daleč. Ob vračanju po stopnicah se je zdelo, da so bolečine ob poškodbi preteklost.

"Dovolj je močan, da bi mu lahko uspelo. Včasih mu ob metanju na koš z igrišča postane dolgčas," je na hudomušno opazko novinarke Callie Caplan, ali mora imeti Utah načrt za takšne vložke, dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Luka Dončić in njegovi poskusi od daaaaleč:

There’s the Mavs at shootaround before Game 5 tonight … and then there’s Luka.



Calf feels so good he’s expanding his range to the “top of the lower bowl” line. pic.twitter.com/uUVMaLDxhI