Kaos v ligi ABA: zasedanje potekalo kar sedem ur

Burno zasedanje skupščine lige ABA, ki je potekalo prek videokonference, se je končalo šele po dobrih sedmih urah razprave. A do zaključka predstavniki klubov niso prišli. Vodstvu Partizana, ki je tudi zaradi nesoglasij s Crveno zvezdo nasprotoval imenovanju novega predsednika, so nasprotovali prav vsi klubi, a do uradnega glasovanja o predlogih sploh ni prišlo. Partizan je sicer predlagal, da bi na mestu predsednika ostal predstavnik Cibone Domagoj Čavlović, ki je to funkcijo opravljal že v pretekli sezoni, vendar so klubi to možnost zavrnili.

Kljub dolgi in burni razpravi so predstavniki klubov prišli le do enega zaključka, in sicer je prišlo do žrebanja razporeda tekem. V jadranski ligi, kjer bo prvič nastopalo 14 klubov, bo že v prvem krogu prišlo do obračuna Cedevite Olimpije in Krke, Koper Primorsko pa čaka gostovanje pri beograjskem FMP. Sezona 2020/21 v ligi ABA se bo začela 19. septembra, redni del lige se bo po predvidevanjih zaključil okoli 28. marca prihodnje leto, izločilni boji pa se bodo začeli četrtega aprila.

Že v prvem krogu se bosta v Stožicah pomerila Cedevita Olimpija in Krka. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Za koronavirus zmanjkalo časa

Glavni razlog zasedanja klubov so bile sicer polemike okoli varnosti izpeljav tekem in lige zaradi novega koronavirusa, a na skupščini zaradi ostalih razprav do te teme sploh niso prišli. "Po nekaj urah konstruktivne razprave je vodstvo lige ABA in klubov sklenilo, da je neizogibno sprejeti vrsto odločitev, ki bodo z rednimi stiki z državnimi in zdravstvenimi organi držav omogočile nemoten začetek sezone 2020/21. Zaradi občutljivosti teme in časa, ki je potreben za dodatna posvetovanja in končne zaključke, je liga ABA sklenila, da bo zasedanje čim prej nadaljevala," so še zapisali pri ligi ABA.

Pretekla sezona lige ABA se je sicer zaradi pandemije novega koronavirusa končala predčasno in brez razglasitve prvaka. Naslov prvaka bo tako tudi letos branila Crvena zvezda, ki je bila najboljša v sezoni 2018/19, iz tekmovanja v pretekli sezoni ni izpadel nihče, sta se pa elitni druščini z "wild cardom" pridružila najboljša kluba druge ABA lige, Split in Borac iz Čačka. V drugoligaški konkurenci bo v prihodnji sezoni izmed slovenskih klubov nastopalo le moštvo Helios Suns, drugi slovenski dozdajšnji predstavnik Rogaška pa je iz lige izstopila.

Pari 1. kroga: Partizan – Borac Budućnost – Split FMP – Koper Primorska Cedevita Olimpija – Krka Igokea – Mega Bemax Zadar – Mornar Cibona – Crvena zvezda

