Bo pandemija prestavila začetek lige ABA?

Za zdaj je start lige ABA predviden za 19. september, a se bo to bržkone spremenilo. Novi načrti bodo znani do konca meseca, še pišejo Vijesti. V prihodnji sezoni bo liga ABA štela 14 udeležencev, med njimi bodo tudi trije slovenski klubi: Cedevita Olimpija, Krka in Koper Primorska.

Zaradi koronavirusne pandemije je že odpovedan superpokal lige ABA, ki bi moral biti v Podgorici teden dni pred začetkom nove sezone. O podobnem scenariju razmišlja tudi vodstvo evrolige, ki načrtuje začetek nove sezone 1. oktobra.

