Komedija zmešnjav: Crvena zvezda pravi, da skupščina lige Aba ni prekinjena

Košarkarska ekipa Crvena zvezda iz Beograda je sporočila, da današnja skupščina regionalne lige Aba ni bila prekinjena. Iz rdeče-belega tabora so sporočili, da skupščina še vedno poteka in ni bila prekinjena, kot so poročale nekatere medijske hiše.