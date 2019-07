Junaki EuroBasketa 2017, dobrodošli v kvalifikacijah

Potem ko je Mednarodna košarkarska zveza v ponedeljek vlogo gostitelja EuroBasketa 2021 razdelila med Nemčijo (Köln, Berlin), Italijo (Milano), Gruzijo (Tbilisi) in Češko (Praga), bo natančno en teden pozneje v Münchnu potekal še žreb kvalifikacijskih skupin. V bobnih za žreb bodo kroglice z imeni tako vseh štirih držav gostiteljic kot tudi Slovenije kot aktualnega evropskega prvaka. Razlika pa je v tem, da se bodo gostitelji v vsakem primeru uvrstili na EP, Slovenija pa si bo morala še štirinajsti zaporedni nastop zagotoviti pod koši.

Slovenija je nastopila na vseh EuroBasketih osamosvojitve oziroma sprejetja v Mednarodno mednarodno košarkarsko zvezo. Foto: Sportida

Kako na EuroBasket 2021? Na prvenstvu bo poleg štirih gostiteljev nastopilo še 20 reprezentanc. V kvalifikacijah bo dvaintrideset reprezentanc razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh kvalifikacijskih oknih (17. - 25. 2. 2020, 23. 11. - 1. 12. 2020 in 15. - 23. 2. 2021). Na prvenstvo se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine. V skupinah, v katerih bodo tudi Nemčija, Italija, Češka ali Gruzija, bosta poleg ene od teh reprezentanc napredovali še dve.

Slovenijo bo tudi v kvalifikacije za EuroBasket popeljal Rado Trifunović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenija iz drugega bobna

Kvalifikacije se bodo začele že letos poleti, ko se bo dvanajst reprezentanc nižjega razreda (Albanija, Belorusija, Danska, Slovaška, Ciper, Romunija, Luksemburg, Kosovo, Velika Britanija, Švica, Portugalska in Islandija) potegovalo za še štiri prosta mesta v rednih kvalifikacijah. Za to četverico bo na žrebu rezerviran zadnji, torej osmi kakovostni boben. V prvem so sicer Španci, Francozi, Srbi in Litovci, medtem ko pa bo Slovenija na tekmece skupaj z Grki, Hrvati in Rusi čakala v drugem bobnu.

Možni tekmeci aktualnih prvakov so reprezentance iz tretjega (Turčija, Italija, Latvija, Ukrajina), šestega (BiH, Madžarska, Nizozemska, Makedonija) ter sedmega bobna (Estonija, Bolgarija, Švedska, Avstrija). Poleg tega pa je že pred žrebom jasno, da se bodo med seboj kombinirale ekipe iz prvega, četrtega, petega in osmega bobna.