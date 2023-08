Avstralca zaradi poškodbe gležnja ne bo na SP v košarki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec Jock Landale je naslednji v vrsti košarkarjev, ki bodo zaradi poškodbe izpustili svetovno prvenstvo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Član Houston Rockets si je poškodoval gleženj na prijateljski tekmi proti Južnemu Sudanu.

Barve Avstralije, ki bo v predtekmovanju tako kot Slovenija igrala na Okinavi in se v drugem delu morda srečala z izbrano vrsto Aleksandra Sekulića, bodo zastopali Xavier Cooks (Washington Wizards), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Dante Exum (Dallas Mavericks), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder), Chris Goulding (Melbourne United), Josh Green (Dallas Mavericks), Joe Ingles (Orlando Magic), Nick Kay (Shimane Susanoo Magic), Patty Mills (Oklahoma City Thunder), Duop Reath (Al Rijadi Bejrut), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers) in Jack White (Oklahoma City Thunder).

Na SP bodo zaradi poškodb poleg Eda Murića in Vlatka Čančarja manjkali tudi zvezdniki, kot so Srb Nikola Jokić, Grk Giannis Antetokounmpo, Latvijec Kristaps Porzingis, Litovec Domantas Sabonis in Francoz Victor Wembanyama.