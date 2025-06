Aljoša Matko se bo v novem klubu, 20-kratnem madžarskem prvaku, nazadnje v sezoni 1997/1998, pridružil še enemu slovenskemu napadalcu Milanu Tučiću. Klub sicer vodi nekdanji strateg Celja in Maribora Damir Krznar. "Zelo sem vesel, da sem naredil še en korak v svoji karieri. Predstavljeni načrti so name naredili zelo dober vtis in rad bi bil aktiven na tej poti, ki vodi do uspeha. Seveda pa sem vesel, da bom spet sodeloval z Damirjem," je dejal Matko.

👕 122 nastopov

⚽️ 51 zadetkov

🅰️ 16 asistenc



♾️ Nešteto spominov, ki bodo ostali za vedno



Aljoša, hvala ti za vse, kar si dal Celju. 👑❤️ pic.twitter.com/CM63C9Boj3 — NK Celje (@NKCelje) June 19, 2025

"Aljoša je hiter, odličen igralec z občutkom za gol, ki smo ga izbrali prav zato, ker predstavlja resno grožnjo pred nasprotnikovimi vrati. Po prejšnji sezoni smo menili, da moramo okrepiti ekipo predvsem v napadu, z njegovim prihodom pa so se razširile tudi možnosti variacij Damirja Krznarja, kar je bil prav tako pomemben vidik," je povedal direktor kluba Ujpest Balazs Benczedi. Petindvajsetletni Matko ima po Transfermarktu tržno vrednost milijon evrov, po poročanju nekaterih slovenskih medijev, tudi Ekipe SN, pa bodo Celjani z njegovim prestopom zaslužili 500.000 evrov.

Celje je sicer poleti že dodobra spremenilo kadrovsko sliko. Poleg Matka so odšli še Klemen Nemanič, Nino Kouter, Inigo Eguaras, Edmilson, Jegor Prucev in Logan Delaurier-Chobet, Svit Sešlar pa se bo vrnil v turški Eyupspor. Za zdaj so klub okrepili Gašper Vodeb, Franko Kovačević, Danijel Šturm, Milot Avdyli in Ivica Vidović.

Argentinec Hernan Crespo novi trener Sao Paula

Hernan Crespo Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Brazilski nogometni klub Sao Paulo, ki v domačem prvenstvu ni dosegel želenih rezultatov (trenutno 14. mesto), se je odločil za menjavo glavnega trenerja. Argentinca Luisa Zubeldio bo zamenjal prav tako Argentinec, Hernan Crespo, ki je s klubom iz Sao Paola podpisal pogodbo do decembra 2026. Zdaj 49-letni nekdanji napadalec je pred tem med februarjem in oktobrom 2021 že opravljal naloge glavnega trenerja kluba ter FC Sao Paulo popeljal do naslova v tamkajšnjem lokalnem prvenstvu campeonato paulista.

Crespo je pred tem treniral Al Ain v Združenih arabskih emiratih, kjer je osvojil azijsko ligo prvakov v sezoni 2023/24. Al Ain trenutno tekmuje na svetovnem klubskem prvenstvu v Združenih državah Amerike. Leta 2020 je z argentinskim klubom Defensa y Justicia osvojil tudi copa sudamericano, po kakovosti drugo ligo južnoameriškega klubskega nogometa. Kot igralec je pustil pečat v italijanskem nogometu, nosil je drese klubov, kot so Parma, Lazio, Inter Milano, AC Milan in Genoa. Igral je tudi v angleški ligi za ekipo Chelsea.