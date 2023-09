Kakšno je stanje nesrečnega Srba, ki je izgubil ledvico?

Srbski košarkarski reprezentant Boriša Simanić, ki je na tekmi skupinskega dela SP proti Južnemu Sudanu prejel udarec in predčasno končal tekmo, zatem pa zaradi zapletov izgubil ledvico, je za Radio Beograd ob vrnitvi v Srbijo spregovoril o dogajanju na prvenstvu in zahtevnih dnevih v bolnišnici.

Ko je kapetan srbske izbrane vrste Bogdan Bogdanović po koncu finalne tekme svetovnega prvenstva med Nemčijo in Srbijo (83:77) prejel srebrno odličje, je tik zatem vidno ganjen v svoje roke dobil še eno, prav posebno, ki je bila namenjena soigralcu Boriši Simaniću. Ta je dve minuti pred koncem tekme proti Južnemu Sudanu v prvem delu prvenstva prejel neugoden udarec v predel ledvic, zato so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico v Manili, kjer je prestal dve operaciji, zaradi zapletov in velike izgube krvi pa je nato ostal celo brez ledvice.

Simanić je zato preostanek časa v Manili preživel v bolnišnici, kjer je okreval po nesrečnem dogodku, njegovi soigralci pa so vsak trenutek na prvenstvu posvetili prav njemu. Nič drugače ni bilo niti po osvojenem srebrnem odličju, ko so v en glas poudarjali, da je ta medalja posvečena njihovemu nesrečnemu soigralcu. 25-letni član španske Zaragoze si je zdaj toliko opomogel, da je lahko v družbi reprezentančnih soigralcev pripotoval v Beograd, kjer se je udeležil tudi sprejema v središču Beograda in bil deležen najglasnejših ovacij navijačev. Tam je bil tudi Novak Đoković, ki je Simanića označil za "heroja naroda".

Boriša Simanić je v Manili prestal pravi pekel. Foto: FIBA

"Poškodba ledvic je ena najhujših in najredkejših"

Kot je za srbske medije povedal zdravnik reprezentance Dragan Radovanović je bil Simanić na letu iz Manile nameščen v zadnjem delu letala, kjer je bila zanj pripravljena posebna postelja, 25-letni košarkar pa je sam izrazil željo, da se udeleži sprejema, čeprav trenutno zaradi resnega stanja ne sme predolgo časa preživeti na nogah. "Naravnost iz bolnišnice je prišel na letalo, to je bil njegov prvi stik za javnostjo po vsem teh operacijah. Želel si je oditi skupaj domov s svojimi soigralci," je dejal Radovanović, ki je bil tudi prvi, ki je pri Simaniću prepoznal simptome težav z ledvicami

"Vse skupaj je bilo povezano z obilno krvavitvijo in hudo izgubo krvi. Poškodba ledvic je ena najhujših in najredkejših. Pogostnost okvare ledvic je med enim in petimi odstotki in je razvrščena v pet stopenj. Njegova je bil med četrto in peto, kar je izjemno redko. Nikjer nisem našel podatka o športniku s to poškodbo. Kirurgi na Filipinih so poskušali rešiti njegovo ledvico in ustaviti krvavitev. Posttravmatske spremembe so povzročile, da je en del organa nekaj dni kasneje odmrl, odstranili so celega. Z drugo operacijo pa so skušali rešiti, kar se je še rešiti dalo," je še povedal zdravnik srbske izbrane vrste, ki se je obregnil tudi ob filipinski zdravstveni sistem, ki je po njegovih besedah, prepočasen.

"Po nekaterih simptomih smo ga zelo kmalu po poškodbi in poslali v garderobi, kjer sem hitro po tem ugotovil, da gre za resno poškodbo in smo ga hitro prepeljali v bolnišnico, ki jo je FIBA ​​določila za potrebe svetovnega prvenstva. Vztrajal sem pri tem, da morajo biti pri svojem delu čim hitrejši, da se čimprej postavi diagnozo. A njihov način organizacije je specifičen, počasen, potreben je bil čas za diagnozo. Borili smo se s časom in izgubili čim manj krvi, boj pa smo na srečo uspešno zaključili."

Srbi so na SP osvojili drugo mesto. Foto: Reuters

Optimističen glede nadaljevanja kariere

Pred mikrofone pa je prvič stopil tudi nasmejani Simanić. "Zdaj se počutim odlično. Od začetka je bilo res grozno, a moje stanje je zdaj iz dneva v dan boljše. Začel sem hoditi in jesti, zato upam na hitro okrevanje. V Manili sem prestal dve operaciji, tam pet dni sploh nisem vedel zase, bil sem brez telefona in odrezan od sveta," je v prvem intervjuju po nesrečnem dogodku za Radio Beograd povedal Simanić. "Ko sem zatem le prišel do telefona, sem svojim soigralcem poslal posebno sporočilo, ki jim je samo dodatno dvignilo motivacijo. Njihove zmage in uspeh mi veliko pomenijo, dopolnili smo eden drugega, ves čas sem jih spremljal po mobilnem telefonu," je o dogajanju v Manili povedal 25-letni košarkar.

Zaradi nesrečnega dogodka je pod velikim vprašajem nadaljevanje njegove športne poti, a Simanić ostaja optimist. "Za zdaj še ne vem, kaj se bo zgodilo. Mogoče je, da bom še lahko igral, za zdaj vem le to, da moram tri mesece strogo mirovati, da si opomorem in da se vse zaceli. Nato bodo sledile analize, videli bomo, kako se bo moje telo odzvalo na napore, in šele takrat bomo vedeli več," je optimističen Simanić.

