Novak Đoković se je zlomil #video

"Redki so trenutki, ko ostaneš brez besed, tresem se, ne vem, kaj naj rečem," je na sprejemu v Beogradu v solzah razlagal Novak Đoković, zmagovalec zadnjega teniškega OP ZDA in eden najboljših teniških igralcev vseh časov.

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, se je pred večtisočglavo množico v Beogradu zlomil. Premagale so ga solze, potem ko se je skupaj s srbskimi srebrnimi košarkarji udeležil sprejema na balkonu Starega dvora v Beogradu. Čeprav je 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vajen že marsičesa, ob tokratnem sprejemu ni ostal ravnodušen. Premagala so ga čustva in zajokal je pred oboževalci, na koncu so ga objeli tudi srbski košarkarji, ki so na zadnjem svetovnem prvenstvu osvojili srebrno medaljo.

Novak Đoković v družbi srbskih košarkarjev. Foto: Reuters

"Kaj takšnega se ne bo nikoli več zgodilo"

"Dober večer, Srbija, dober večer, Beograd … Hvala, ker ste prišli v tako velikem številu. Prosim vas … Redki so trenutki, ko ostaneš brez besed, tresem se, ne vem, kaj naj rečem, ampak toliko bi rad povedal," je govor začel 36-letni srbski zvezdnik in najprej čestital košarkarjem.

"Nekajkrat sem bil na tem balkonu, ampak to je neprecenljivo in kaj takšnega se ne bo zgodilo nikoli več. Zagotovo. Ta občutek … Da stojim poleg velikih šampionov in velikih ljudi, s katerimi imam na srečo prijateljski odnos. Čutim njihovo harmonijo in povezanost in to nas je združilo. Ne samo uspeh v finalu svetovnega prvenstva, ampak tisti trenutek človečnosti, ki so ga pokazali. Želim vam povedati, da vsi slavimo. Želel bi končati s stavkom: noben narod na svetu nima takšnega duha, kot ga imamo mi," je povedal Novak Đoković, ki se je spomnil tudi nesrečnega srbskega košarkarja Boriša Simanića, ki ja na svetovnem prvenstvu ob močnem udarcu izgubil ledvico.

Novak Đoković in njegova hčerka Tara Đoković. Foto: Guliverimage

Jokal je že v New Yorku

Novak Đoković je zadnji konec tedna še četrtič zmagal na OP ZDA, potem ko je v finalu po treh nizih premagal (6:3, 7:6 (5), 6:3) Rusa Danila Medvedjeva. Noleta pa so tudi po tisti zmagi premagale solze. Za to je poskrbela njegova šestletna hčerka Tara, ki mu je pomagala v najtežjih trenutkih dvoboja in ga bodrila na poseben način.

