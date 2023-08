Spektakel na blejskem jezeru s pridihom Luke Dončića #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jezeru na Bledu bo v soboto, 16. septembra, celodnevni košarkarski dogodek, na katerem bo potekal mednarodni košarkarski turnir v košarki 3x3 pod okriljem Grosbasketa. Dogodek bo ovekovečilo tudi sodelovanje Luke Dončića in legendarne znamke Jordan.

Poglejte si, kako bo videti plavajoče košarkarsko igrišče na Blejskem jezeru

Letos smo lahko že videli, kako je Luka Dončić zaprosil svojo partnerico Anamario Goltes na Bledu, zdaj pa bo njegov pridih tudi na košarkarskem dogodku na Blejskem jezeru 16. septembra.

Luka je namreč pod okriljem znamke Jordan in na tem dogodku bodo predstavili novo generacijo superg Luke Dončića z imenom Luka 2 Lake Bled.

Spektakel na Bledu bo sicer imel prav posebno noto, saj se bodo mladi košarkarji pomerili na plavajočem igrišču, ki bo na blejskem jezeru. V preteklosti smo lahko že videli tovrstne košarkarske dogodke. V sklopu promocije evropskega prvenstva 2013 v Sloveniji so denimo v Koprskem zalivu na splavu revialno tekmo odigrale slovenske in tuje košarkarske legende.

Za mlade košarkarje, stare do 17 let, bo 26. avgusta na Aleji v Ljubljani potekal kvalifikacijski turnir v košarki 3x3. Organizatorji poudarjajo, da so prijave na turnir še vedno možne na njihovi uradni spletni strani.