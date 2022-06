Partizanu kazen zaradi rušenja ugleda srbske zveze, suspenz za Obradovića

Košarkarski klub Partizan, ki je to sezono predčasno končal in izstopil iz končnice srbske lige, je danes prejel 1,8 milijona dinarjev kazni (približno 15.300 evrov), poroča srbska agencija Tanjug. Disciplinski sodnik Dragutin Ilić je s štirimi tekmami suspenza kaznoval tudi trenerja Željka Obradovića. O nadaljnjih kaznih in statusu kluba bo odločalo predsedstvo srbske lige, še poroča Tanjug.

Razlog za izstop Partizana so dogajanja ob robu finalu lige Aba, v kateri je na peti tekmi ob divjanju navijačev črno-bele ugnala Crvena zvezda.

"Na vseh petih tekmah so se dogajali incidenti, v katerih so bili ogroženi igralci, trenerji ... To je bila sramota srbske in regionalne košarke in Partizan ne bo dovolil, da bi se nekaj takega ponovilo v državnem prvenstvu. Ne želimo več sodelovati v dogodkih, v katerih nas neodgovorni posamezniki iz obeh navijaških taborov sramotijo pred svetom in se izživljajo s huliganskimi vložki," so ob izstopu sporočili iz Partizana.

Kot je danes sporočil Ilić, je klub kaznoval s 600.000 dinarji zaradi odpovedi polfinala proti FMP ter dodatnih 1,2 milijona zaradi rušenja ugleda srbske košarkarske zveze. Foto: Guliver Image

Poleg Obradovića je štiri tekme suspenza prejel še klubski delavec Dule Karavesović, odgovornemu Dejanu Kijanoviću pa je disciplinski sodnik izrekel šestmesečni suspenz. Dodatno bo moral Partizan zaradi pomanjkljivih dokumentov plačati še 12.000 dinarjev.