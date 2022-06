Legendarni trener po izgredih oster: Pravila morajo biti jasna od prvega dne

Dogajanje v finalni seriji meče slabo luč na ligo ABA. Kazni za tovrstno početje navijačev so premile. V evropskih tekmovanjih bi bile sankcije bistveno bolj radikalne. Navijači Partizana in Crvene zvezde so z metanjem različnih predmetov na igrišče poskrbeli, da so bile tekme finalne serije večkrat prekinjene.

Nič drugače ni bilo na ponedeljkovi odločilni finalni tekmi, na kateri se je sodniška trojica odločila povsem izprazniti dvorano, potem ko so predmeti zadeli tudi njih. Po daljšem premoru so košarkarji spet stopili na parket dvorane Aleksandra Nikolića, Crvena zvezda je ubranila naslov prvaka in si s tem zagotovila evroligaško vstopnico za prihodnje leto.

Trener poraženega moštva Željko Obradović se je najprej dotaknil zadnjega obračuna in tega, kaj je odločilo o končnem zmagovalcu: "Govorimo o košarki? V pogojih, v katerih so igrali, govorimo o košarki? Kako se počutijo igralci, ki namesto ene odigrajo štiri tekme? Enako je bilo pred nekaj dnevi. Ali ima vse to smisel? Čestitam Zvezdi in nič drugega," je dejal legendarni trener, ki je v karieri osvojil devet naslovov v evroligi, v tej sezoni pa pomagal Partizanu, s katerim je leta 1992 prav tako osvojil elitno evropsko klubsko tekmovanje.

Izpad navijačev

Upa, da se bo ta norost kdaj ustavila, vendar se bo moralo kar nekaj stvari spremeniti: "Kar je pomembno za vse, ki igrajo v ligi ABA, je to, da morajo biti pravila jasna že od prvega dne. Da obstajajo pravila, ki bodo preprečila, da se takšne stvari dogajajo. To je edini način. Vse od svojega prihoda se trudim, da bi se strasti umirile. Mislim, da je ta serija pokazala, da mora liga ABA nekaj narediti. Da se morajo usesti tisti, ki želijo košarki dobro. Da so od samega začetka pravila jasna. Pri prvem kovancu opozorilo, pri drugem izhod. Enako je pri plastenkah … Nisem zasledil, da bi še kdo poleg mene obsojal dejanja navijačev." Po koncu finalne serije je sicer kar nekaj košarkarjev dalo jasno vedeti, da tako tudi sami nočejo igrati.

Vprašanje je tudi, ali bo legendarni trener ostal na čelu Partizana. "Ko sem prišel, so mi govorili, naj pričakujem vse, a tega nisem pričakoval. Zelo rad imam svoje delo in zelo imam rad Partizan, vendar ne vem, kam bo vse skupaj šlo. Šele eno sezono sem tu in nisem povezan s tem, kar se dogaja in se je dogajalo že prej. Ali je imel kdo kakšno pripombo na moje obnašanje? Številni bi bili srečni, če bi odšel. Ne vem, koliko jih bo še ostalo v slačilnicah. Naj jim rečem, da je to vse normalno? Ne gojim nobene zamere, ker so se borili in imeli željo. Vse je bilo izjemno. Sezona ni bila idealna. Tako kot v življenju bosta čas in strpnost prinesla pozitivne stvari," je odgovoril Obradović.