Partizan in Crvena zvezda v večmilijonskih dolgovih

Košarkarska kluba Crvena zvezda in Partizan skupaj dolgujeta skoraj 750 milijonov dinarjev davkov oziroma približno 6,4 milijona evrov, medtem ko znaša dolg nogometnih klubov Crvena zveza in Partizan skoraj 2,2 milijarde dinarjev oziroma 18,74 milijona evrov, je danes razkril srbski finančni minister Siniša Mali v intervjuju za Televizijo Pink.

Potem ko je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno pozval klube, naj poravnajo dolgove do države, je Mali danes predstavil podatke, s katerimi je potrdil in podkrepil navedbe srbskega predsednika, je danes poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Finančni minister je dejal, da bi s tem denarjem lahko zgradili nekaj za državljane.

Poudaril je, da so v teh klubih od leta 2012 do 2022 prejeli veliko pomoč države, državnih institucij, lokalnih samouprav in državnih podjetij. Košarkarski klub Crvena zvezda v višini 26 milijonov evrov, košarkarski klub Partizan pa v višini 24,4 milijona evrov, kar vključuje sponzorsko pogodbo v višini 8,9 milijona evrov, ki jo je zagotovila Naftna industrija Srbije - NIS, pravi minister.

Mali je dejal, da so pripravili podrobno analizo poslovanja nogometnih in košarkarskih klubov Crvena zvezda in Partizan. Pri problemu dolgov gre po njegovem za podedovano težavo. Dodal je, da so ti klubi v postopku finančnega reprogramiranja in se trudijo odplačati dolg, a so se finančne obveznosti iz leta v leto le kopičile.

"Ampak, to ni samo problem denarja, ampak tudi navada. Državi si lahko dolžan, kolikor hočeš, in ko rabiš pomoč, mora država pomagati takoj. Davek je sveto pismo," je prepričan Mali. Pravi, da bi lahko država v času krize toliko gospodarstvu in državljanom pomagala le z davki. Državljane je pozval, naj vedno vzamejo fiskalni račun, saj če tega ne storijo, škodujejo sami sebi, in dodal, da država vse financira iz davkov.

