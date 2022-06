Partizan proti huliganstvu, liga pa: Odločitev je škandalozna

V Beogradu in srbski košarki si že leta zatiskajo oči ob izpadih navijačev Partizana in Crvene zvezde. V finalu letošnje lige ABA je dogajanje prestopilo vse meje. Zadnja tekma je trajala kar tri ure in pol, saj je bila za eno uro prekinjena, ker je delegat zahteval popolno izpraznitev dvorane. Ne prazne dvorane ne denarne kazni kluboma ne pomagajo. Zato se je Partizan v petek odločil za prvo odločno potezo, da izsili rešitev težave – dan pred začetkom polfinala srbske lige so izstopili iz tekmovanja.

Odziv srbske košarkarske zveze pa: novo zatiskanje oči. "Košarkarska liga Srbije je neprijetno presenečena nad odločitvijo KK Partizan NIS, da izstopi iz tekmovanja. Odločitev je že sama po sebi škandalozna, obenem pa je še nekorektna, saj se je zgodila tik pred začetkom polfinala," je v sporočilu za javnost zapisalo vodstvo tekmovanja. Polfinalni seriji se začenjata oziroma bi se morali začeti ta petek. Crvena zvezda igra z Mego, Partizan pa bi moral z FPM-jem.

Crvena zvezda je šesti naslov prvaka lige ABA zaradi neprimernega obnašanja navijačev slavila v praznem Pionirju. Foto: Sportida Medtem ko Partizan piše, da huligansko obnašanje navijačev dela veliko škodo ugledu srbske košarke na svetu, na enak način izstop Partizana razumejo v vodstvu srbske lige. "Partizan je s svojo odločitvijo naredil veliko škodo srbski košarki. Menimo, da je odločitev o izstopu iz tekmovanja v najvišjem državnem rangu nespoštljiva do Srbije, še posebej v času, ko država namenja ogromna sredstva za šport, tudi za košarko in s tem za KK Partizan. Košarkarska liga Srbije je prisiljena sprejeti vse potrebne ukrepe, ki so v skladu z določili zakonov, ki urejajo izstop iz tekmovanja." Kakšni ti bodo, pa še niso objavili.

O težavi navijaških izpadov pa v vodstvu lige niti besede.