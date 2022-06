Finale lige ABA so zaznamovali navijaški incidenti in prekinitve tekem.

Prvi odločen korak, da se izkorenini huligansko vedenje v srbski košarki. Partizan se je odločil, da protestno ne bo odigral končnice srbskega prvenstva. Tako navijači njihovega kluba kot navijači Crvene zvezde so z neprimernim vedenjem večkrat prekinili finalne tekme lige ABA in oba kluba skupaj stali več kot 100 tisoč evrov. Predvsem pa so vrgli črno luč na košarko ne le v Srbiji, temveč v vsej regiji.

Polfinale srbske lige se začenja ta petek. Partizan bi moral igrati s FMP. Drugi polfinalni par je Crvena zvezda - Mega.

"KK Partizan je končal sezono 2021/2022 in ne bo igral v končnici superlige. Tako smo se odločili zaradi dogajanja v finalu lige ABA," piše v uradnem obvestilu, ki ga je Partizan v četrtek popoldne objavil na svoji spletni strani. "Kljub številnim pozivom iz Partizana in Crvene zvezde so se na vseh petih tekmah dogajali številni incidenti, ki so privedli do prekinitev tekem, ogrožanja varnostnih igralcev in trenerjev, delne ali popolne izpraznitve dvorane, kazni in sramotenja srbske in s tem tudi regionalne košarke pred vsem košarkarskim svetom." Sodniki so na več tekmah morali pobegniti v slačilnico, potem so jih navijači obmetavali z različnimi predmeti.

Zalegli niso niti javni pozivi legendarnega trenerja Željka Obradovića. Zdaj tako iz Partizana sporočajo: "Partizan ne želi biti več del huliganskih dejanj neodgovornih posameznikov, ki navijajo za Partizan ali Crveno zvezdo. Menimo, da bi bil najverjetnejši finale srbske lige med Partizanom in Crveno zvezdo nov poligon za izživljanje huliganov, ki bi poslalo še eno grozno sporočilo v svet."

Iz Partizana odgovornim v srbski in jadranski košarkarji sporočajo, naj do naslednje sezone poiščejo rešitve, da se podobne stvari ne bi več dogajale. Zavedajo se, da bodo s takšnimi navijaškimi izgredi Srbi težko prišli do dveh mest v evroligi. Teh si zelo želijo. Crvena zvezda si je z naslovom prvaka vozovnico za evroligo že priigrala. Partizan bi jo ob nadaljnjem suspenzu ruskih klubov tudi lahko dobil. A če so odgovorni pri evroligi videli zadnje prizore ...