Temeljit pogovor padel na plodna tla #video

Košarkarji Cedevite Olimpije so se pogovorili in našli pot do zmagovitega tira.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se pogovorili in našli pot do zmagovitega tira. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob pogledu na lestvico skupine C v Eurocupu je jasno, da morajo košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih treh krogih dobesedno šprintati, če si želijo ujeti zadnji vlak za drugi del tekmovanja. "Cilj je zmaga za več kot sedem točk in si tako podaljšati življenje v Eurocupu," je pred tekmo z italijansko Brescio optimističen kapetan ljubljanskega kluba Jaka Blažič.

Če v tem krogu v skupini C pridejo do zmag Brescia, Joventut in Unics, je zgodbe Cedevite Olimpije v Eurocupu konec. Te tri ekipe bi ob Darušafaki napredovale v drugi del, kamor iz vsake skupine potujejo štiri ekipe.

A se Ljubljančani še ne želijo posloviti, čeprav za četrtim mestom zaostajajo za dva skalpa. V zadnjem obdobju so v dobrem ritmu. Nanizali so štiri zaporedne zmage, od tega dve v Eurocupu, ki sta tudi edini v tej sezoni, potem ko so v prejšnjih petih tekmah parket vselej zapuščali sklonjenih glav.

Danes bo ob 18.30 v Stožicah nasproti stala ekipa Brescie. Tudi proti Italijanom so izbranci Slavena Rimca na gostovanju začeli dobro in nato odigrali slabo v končnici. Rezultat 71:78 bo v Stožicah v podzavesti košarkarjev obeh ekip. Ljubljančani ne lovijo le dveh zmag zaostanka za klubom z Apeninskega polotoka, temveč tudi razliko košev. Doma morajo zmagati za več kot sedem točk.

Kaj je prinesel zmagoviti niz Olimpiji?

"Vsak je našel svojo vlogo"

Prav Italijani s štirimi zmagami so tisti, ki bi jih lahko košarkarji Olimpije realno še prehiteli v zaključku uvodnega dela evropskega tekmovanja in se kot četrta ekipa podali v drugi del.

"Z zadnjima zmagama smo si priborili možnosti za nadaljevanje zgodbe v Eurocupu. Cilj nam je uvrstitev v drugi del. Brescia je kakovostna ekipa. Individualno ni tako močna kot ekipno. Čaka nas težka tekma. Tam smo izgubili s sedmimi točkami razlike in to moramo tudi imeti v glavah. Če bo možnost, ne bomo smeli popuščati. Cilj je zmaga za več kot sedem točk in si tako podaljšati življenje v Eurocupu. Pričakujemo čim večjo podporo s tribun, ker je lažje imeti ob sebi šestega igralca," pred tekmo z Brescio pravi kapetan Jaka Blažič.

Jaka Blažič upa, da se jim bo v Eurocupu uspelo prebiti v nadaljevanje tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Joventut Klemna Prepeliča in Alena Omića ima sicer prav tako dve zmagi več od Olimpije, a si je na domači tekmi proti Zmajem priigral lepo točkovno zalogo, ko je zmagal s 101:81 – španski klub bo v Stožicah gostoval v zadnjem krogu prvega dela.

V skupini ekip s po štirimi zmagami je še Darušafaka, vendar ima boljši medsebojni izkupiček proti ljubljanski zasedbi.

Spodbudno je, da košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjem obdobju igrajo v zaključkih tekem bolj preudarno, zaradi česar so prišli v niz štirih zaporednih zmag: "Ko zmaguješ, je atmosfera na treningu boljša. Fantje smo bolj samozavestni. Bolj verjamemo v to, kar delamo. Na začetku smo se lovili, nismo poznali svojih vlog. Vsak je našel svojo in rezultat so zmage."

Razumljivo je, da so imeli v času kriznih tekem veliko pogovorov in sestankov. Drug drugega so spraševali in iskali rešitve, kje lahko izboljšajo stvari. Napredek je po mnenju Blažiča viden: "Na začetku je res težko, ker je nova ekipa in jo je treba sestaviti v celoto. Veliko pogovorov je bilo. Naredili smo korak naprej."

Pri vsej zgodbi je moral tudi sam odigrati svojo vlogo. Zanj je vloga kapetana nova šola, nova izkušnja in nov korak v karieri. O tem, ali je moral kaj povzdigniti glas, je dodal: "Imamo trenerja in pomočnike, ki radi povzdignejo glas. Igralci tudi, odvisno od položaja. Kdaj jaz, kdaj drugi. Tudi to je potrebno v ekipi."

Jaka Blažič o tem, ali je moral kot kapetan povzdigniti glas:

Trener Rimac je zadovoljen z napredkom na zadnjih tekmah, a še vidi prostor za napredek. Verjame, da ga bodo pokazali tudi proti neugodni Brescii, ki je v italijanskem prvenstvu na četrtem mestu z razmerjem zmag in porazov 5:4.

"Brescia je ekipa, ki je po kombinatoriki igralcev in igri zelo podobna ekipi FMP-ja, s katero smo se pomerili v soboto v Ligi ABA. Jedro moštva je skupaj že vrsto let, zato se igralci med seboj dobro poznajo, vsako sezono pa v svoje vrste Italijani pripeljejo še nekaj kakovostnih tujcev. Naši torkovi tekmeci igrajo zelo ekipno košarko. Z dobro energijo na obeh straneh igrišča moramo odgovoriti na njihove akcije in trike v napadu. V Brescii smo dokazali, da z italijanskimi košarkarji lahko igramo, kljub temu pa pričakujem zahtevno tekmo, na kateri se lahko ob našem pozitivnem ritmu na zadnjih tekmah in povečani samozavesti košarkarjev dobro zoperstavimo tekmecem. Vprašanje je sicer, kakšno Germani Brescio bomo v torek spremljali v Stožicah, a verjamem, da bomo mi tisti pravi. Ekipa dojema, kakšna priložnost je pred nami. Iz situacije, ki je bila zelo slaba, nam je uspelo napraviti veliko in na tem enostavno moramo graditi v prihodnje," pa pred dvobojem v Stožicah razmišlja prvi mož stroke.