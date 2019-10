Italija ponuja nekaj, česar Olimpija še nima

Po dveh zmagah v regionalni ligi ABA si košarkarji Cedevite Olimpije želijo, da bi do skalpa prišli tudi v Eurocupu, v katerem se bodo danes pomerili z Brescio. Italijanska zasedba je v sezono vstopila odločno in pozitiven trend želi nadaljevati tudi proti Ljubljančanom.

Zmagi nad Mega Bemaxom in Cibono v ligi ABA in poraza v Eurocupu proti Darušafaki in Unicsu iz Kazana je bilanca Cedevite Olimpije na začetku ligaških sezon.

Tudi v Evropi niso bili daleč od uspeha, vendar so bodisi pregoreli v preveliki želji bodisi preveč nihali v igri.

Pred skoraj enim letom je Olimpija dosegla zadnjo mednarodno zmago, potem ko je v pretekli sezoni v Ligi prvakov 30. oktobra padel Oostende.

Tokrat (danes ob 20.45) bodo zeleno-oranžnim nasproti stali košarkarji Brescie, ki so v Eurocupu dosegli domačo zmago nad Unicsom, na gostovanju pri Klemnu Prepeliču in Alenu Omiću pa izgubili. V domačem prvenstvu so po štirih krogih pri treh zmagah in porazu.

"Brescia že ima kemijo znotraj moštva"

Med bolj razpoloženimi košarkarji je Awudu Abass, ki je bil na zadnjih dveh tekmah najboljši strelec. V italijanskem prvenstvu je za zmago nad Trentom z 92:66 dosegel 17 točk. Sicer pa je v Eurocupu s 13,5 točke najboljši strelec Luca Vitali, 13 pa jih doda DeAndre Lansdowne.

Trener Cedevite Olimpije upa, da oscilacij tokrat ne bo v izobilju. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Germani Brescia je ekipa, ki že ima kemijo znotraj moštva, saj jo večinoma sestavljajo igralci, ki so tu že igrali. Že na samem začetku sezone se vidi, da na določene situacije na igrišču dobro reagirajo kot ekipa. Zagotovo nas čaka težko gostovanje, zato bomo morali vso tekmo igrati dobro," je prvi pogled proti Italijanom usmeril hrvaški strokovnjak na klopi Cedevite Olimpije Slaven Rimac.

Na nekaterih igralnih položajih kakovostnejši

Zaveda se, da je njegova ekipa dovolj kakovostna za italijanski skalp, vendar v igri ne bo smelo biti takšnih nihanj, kot smo jih lahko videli na začetku sezone. Italija torej ponuja novo pot do prve zmage v evropskem tekmovanju: "Če pogledamo na uvodne štiri tekme nove sezone, lahko rečemo, da smo našim tekmecem poklonili veliko, želim pa si, da se to ne bi zgodilo v Brescii. Ne smemo padati v igri. Mislim, da lahko odigramo dobro tekmo. Na nekaterih igralnih položajih smo zagotovo kakovostnejši, še posebej to velja za naše visoke igralce. Želimo si še več uporabljati Maika Zirbesa. Vidi se, da je iz tekme v tekmo boljši, kljub vsemu pa menim, da bo v mesecu dni še boljši. Zagotovo nam bo v veliko pomoč. V napadu imamo veliko možnosti, pomembna pa bo igra v obrambi, saj je Brescia ekipa, ki ni najbolj nadarjena, a igralci zelo dobro sodelujejo in točno vedo, kaj počnejo."

V ligi ABA imajo košarkarji Olimpije stoodstoten izkupiček, v Eurocupu so še brez zmage. Foto: Vid Ponikvar

Kakovosti ljubljanske vrste se zaveda trener Brescie Vincenzo Esposito, ki opozarja: "Olimpija je izgubila prva dva obračuna proti Darušafaki in Unicsu. Pri nas bo iskala pot do prve zmage v Eurocupu. Posvečali smo se stvarem, ki so ob porazu proti Joventutu manjkale. Naš pristop bo ključen. Zavedamo se, da je tekma pomembna, in pred domačimi navijači želimo igrati dobro."