Hud incident na svetovnem prvenstvu, košarkarici obračunali s pestmi #video

Na svetovnem prvenstvu v košarki za ženske, ki trenutno poteka v Avstraliji in na katerem ni slovenske reprezentance, je prišlo do hudega incidenta. Po porazu proti Srbiji je zavrelo med reprezentantkama Malija Salimatou Korouma in Kamite Elisabeth Dabou, ki sta po tekmi obračunali s pestmi.