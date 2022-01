Hrvati proti Slovencem z novim selektorjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veljko Mršić in Hrvaška košarkarska zveza sta pretekli teden prekinila pogodbo, odgovorni pa so hitro našli nov obraz, ki bo poveljeval hrvaški reprezentanci. Damir Mulaomerović se bo preizkusil v tej vlogi. Kako je biti na čelu izbrane vrste, sicer že dobro ve, saj je v preteklosti že vodil Bosno in Hercegovino ter Kosovo. Zadnji dve leti je bil tudi pomočnik hrvaške reprezentance.

Hrvaška igra v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v skupini s Slovenijo. Po dveh tekmah je še brez zmage, poraz pa je zabeležila proti Sloveniji in Finski. Četa Aleksandra Sekulića so bo z našimi sosedi ponovno pomerila 30. junija.

Slovenija, ki bo letos v Nemčiji branila naslov evropskega prvaka, je po dveh tekmah še neporažena, po eno zmago pa imata Finska in Švedska.