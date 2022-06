Hrvati z zvezdnikom nad Dončića, Dragića in druščino

Glede na širša seznama obeh selektorjev se bo zadnji dan v mesecu juniju na parketu v Stožicah pomerilo kar nekaj zvezdniških imen. Če je ljubitelje slovenske košarke ob Luki Dončiću močno razveselila vrnitev Gorana Dragića, ki se bo v ljubljanski dvorani poslovil od slovenske izbrane vrste, pa je hrvaški selektor na seznam med drugim uvrstil tudi člana Utah Jazz Bojana Bogdanovića in košarkarja Los Angeles Clippers Ivico Zubca.

Hrvaška je po štirih odigranih krogih na zadnjem četrtem mestu v skupini C z eno zmago in tremi porazi. V vodstvu je Finska s tremi zmagami in enim neuspehom, Slovenija in Švedska pa sta bili na štirih tekmah uspešni po dvakrat. Hrvati, ki se bodo za gostovanjem v Sloveniji na Reki pomerili še s Finsko, tako kot Slovenci nujno potrebujejo zmago.

"Odločili smo se za širši seznam 26 igralcev. Bilo je veliko neznank, povezanih z igralci NBA, zdaj pa smo dobili potrdilo, da lahko z nami začnejo trenirati 27. junija, torej tri dni pred tekmo s Slovenijo. Zato smo se tudi odločili za tako širok nabor igralcev.

Širši seznam hrvaške reprezentance za 3. cikel kvalifikacij: Roko Rogić, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Mate Kalajžić, Borna Kapusta, Bojan Bogdanović, Mario Hezonja, Filip Krušlin, Sven Smajlagić, Mateo Drežnjak, Toni Perković, Dominik Mavra, Toni Jelenković, Ivan Ramljak, Pavle Marčinković, Toni Nakić, Roko Prkačin, Željko Šakić, Tomislav Zubčić, Matej Rudan, Dario Drežnjak, Dragan Bender, Ivica Zubac, Ante Toni Žižić, Karlo Matković, Danko Branković

