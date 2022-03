Helios z zmago v slovenskem derbiju potrdil končnico lige ABA 2

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji v ligi Aba 2 so začeli zadnji turnir rednega dela. V Širokem Brijegu je bil v 11. krogu na sporedu slovenski obračun med Rogaško in Helios Suns, ki ga je dobil slednji s 93:60 (22:13, 36:29, 64:51). Domžalčani so s četrto zaporedno zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju najboljših osmih ekip sredi aprila v Skopju.