Helios Suns v dramatični končnici do četrte zmage, Rogaška poražena

Helios Suns so v šestem krogu lige Aba 2 zabeležili četrto zmago. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Košarkarji Helios Suns so v šestem krogu lige Aba 2 zabeležili četrto zmago. Na turnirju v Sarajevu so premagali Vojvodino s 77:76 (17:16, 38:34, 61:56). Košarkarji Rogaške so izgubili tudi drugo tekmo.