Domžalčani izgubili prvo tekmo v Sarajevu

Košarkarji iz osrednje Slovenije so na svojem petem dvoboju v tem tekmovanju doživeli drugi poraz. Pred tem so morali priznati premoč tekmecem iz Podgorice, premagali pa so Ilidžo, Lovčen in Sutjesko.

Na današnji tekmi je bil v domžalski ekipi najbolj učinkovit Tadej Ferme z 20 točkami. Leon Šantelj je prispeval 15, Blaž Mahkovic pa 13 točk.

