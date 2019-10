Grgić ostaja na čelu reprezentance

Selektorjevo imenovanje mora sicer potrditi še IO KZS, a glede na odlično delo v zadnjem reprezentančnem obdobju pod Grgićevem vodstvom, bo šlo zgolj za formalnost.

Damir Grgić je bil na mesto selektorja ženske članske reprezentance imenovan decembra 2014. Po uspešno opravljenih kvalifikacijah je 39-letni Trboveljčan, ki na klubski ravni vodi celjske košarkarice, pred dvema letoma izbrano vrsto premierno popeljal na evropsko prvenstvo.

Nato je z reprezentanco do 20 let na prvenstvu stare celine osvojil srebrno odličje, na letošnjem ženskem EuroBasketu pa z osvojenim 10. mestom postavil nov mejnik ženske članske reprezentančne košarke.

Omenjeni rezultat ter predvsem igre, ki so jih prikazale Nika Barič, Teja Oblak, Eva Lisec, Annamaria Prezelj in ostale reprezentantke, mu velik izziv predstavlja tudi v prihodnje. Članice namreč že čez dober mesec dni začenjajo s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo leta 2021.Slovenke prva tekma čaka 14. novembra, ko se bodo doma pomerile z Grčijo, tri dni kasneje pa bodo gostovale v Bolgariji. Preostali okni za igranje kvalifikacijskih tekem bosta med 8. in 16. novembrom 2020 ter med 31. januarjem in 8. februarjem 2021. V skupini A bo tekmica Slovenije še Islandija.

"Vesel in ponosen sem, da bom nadaljeval z delom na reprezentančni klopi. Po evropskem prvenstvu sem sicer potreboval nekaj oddiha, a sam pri sebi sem vseskozi vedel, da moramo skupaj s štabom in igralkami nadaljevati z zastavljenim delom. Hvala vodstvu košarkarske zveze za zaupanje in podporo. Pred nami so novi izzivi. Mislim, da smo v zadnjem obdobju postavili lepo osnovo in temelje za prihodnje reprezentančne akcije. Že sredi novembra začenjamo novo zgodbo. Pred nami so kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2021. Storili bomo vse, da še tretjič zapored zaigramo v družbi najboljših evropskih ekip. A gremo korak po koraku. Hočeš nočeš, se bomo prvič znašli v vlogi favoritinj skupine. To vlogo bomo morali sprejeti, a še naprej bomo ostali skromni in na igrišču kazali igro, ki nas je krasila zadnja štiri leta. Verjamem, da bo tako že na novembrskih tekmah proti Grčiji in Bolgariji in komaj čakam, da začnemo z reprezentančno akcijo," je ob podpisu nove pogodbe dejal Grgić.