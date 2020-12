Golemčeva pika na i za optimističen pogled v leto 2021

Pred dnevi je minilo natančno osem let od zadnje evroligaške tekme ljubljanske Olimpije. Ta je tudi po združitvi z zagrebško Cedevito še vedno precej oddaljena od najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, v katero vodi končno zmagoslavje v ligi ABA ali EuroCupu, a, za razliko od minule sezone, vseeno nad ravnjo pričakovanj in uradnih ciljev. Sredina tekma 10. kroga EuroCupa pri Promitheasu (17.30) namreč ne odloča več o potnikih v top 16. Ljubljančani so si namreč napredovanje in s tem izpolnitev osrednjega evropskega cilja sezone zagotovili že pretekli teden.

Jurica Golemac Foto: Sportida

Poleg Olimpije iz skupine D v drugi del tekmovanja napredujejo tudi Gran Canaria, Trento in Nanterre, trener "zmajev" Jurica Golemac pa ob tem ne skriva ambicije po še kakšnem evropskem koraku naprej. Prvi tedni nove sezone, ki je resda zaradi koronavirusa sila nenavadna, so namreč potrdili uspešnost pri selekciji igralskega kadra kot tudi pri nadaljnjih trenerskih usmeritvah, pri čemer ne gre zanemariti učinkovitega delovanja vodstva in podpornih služb. Ljubljanski košarkarski kolektiv namreč že dolgo ni imel tako smiselno sestavljenega in značajsko močnega kadra. Čeprav so bili prvi tedni sezone namenjeni tudi povezovanju ekipe, pa tudi rezultat ni trpel. Nadaljevanje sezone bo podalo odgovor o pravi vrednosti ter evropski konkurenčnosti Golemčeve zasedbe.

V igri tudi prvo mesto

Nezanemarljivo tudi ni vprašanje izhodišča pred selitvijo v top 16, kjer bodo ustvarjene štiri štiričlanske skupine. "Zagotovo ima tudi ta zadnja tekma skupinskega dela velik pomen. Po napornem tednu in tudi poti nismo v Patras prišli le zato, da tekmo odigramo. Od nas in naše zmage je odvisno, na katerem položaju bomo skupinski del zaključili. Prvi del želimo zaključiti z zmago, a pot do nje ne bo lahka. Promitheas je odlična ekipa, to je pokazala tudi v Ljubljani, zdaj pa se poznamo še bolje. Odločali bosta dnevna inspiracija in igra v obrambi," pred sredino tekmo razmišlja trener Golemac, ki se zaveda, da novi par točk ob zmagi Trenta proti Gran Canarii (za manj kot 43 točk) prinaša celo prvo mesto v skupini.

V Patrasu brez Riona Browna. Foto: Sportida

Brez Browna in Ukića

Odprava vitaminskih zmajev se je sicer na pot v Grčijo podala v okrnjeni zasedbi. V Sloveniji sta namreč ostala Rion Brown in Roko Leni Ukić. Prvi je zaradi povišane telesne temperature izpustil že nedeljsko tekmo z zagrebško Cibono, iz preventivnih ukrepov pa tudi ni bil med ekipo, ki je z letalom odšla na zadnje letošnje evropsko gostovanje. Vseeno je bil, tako kot vsi soigralci, testiran na koronavirus in bil negativen. V Ukićevem primeru je bilo klubsko pojasnilo "počitek po treh tekmah", a ob tem ni skrivnost, da je še vedno povsem živa ideja o njegovem predčasnem odhodu iz kluba. Zgodba naj bi se razpletla v kratkem.

Jadranski zaključek leta

Po gostovanju v Patrasu čaka Olimpijo "evroligaški" izziv v ligi ABA. Balkansko pot bo namreč nadaljevala s selitvijo v Beograd, kjer se bo v nedeljo ob 19.00 v okviru enajstega kroga lige ABA pomerila s Crveno zvezdo. Ta trenutno v jadranski konkurenci z devetimi zmagami in enim porazom zaseda vrh lestvice, a je ta malce izkrivljena. En poraz ima namreč tudi Olimpija (do konca leta jo čakata še Mornar v Tivoliju in FMP v gosteh), a ob le sedmih odigranih tekmah. Toliko jih ima tudi podgoriška Budućnost, ki pa še ne pozna poraza.