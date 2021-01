Golemac ne želi nove učne ure v Stožicah

Po porazu proti favorizirani in zvezdniški zasedbi Virtusa ter zmagi nad podgoriško Budućnostjo (potem so Ljubljančani prišli še do dveh zmag v ligi ABA) v taboru Cedevite Olimpije pripravljajo strategijo za spopad z naslednjim evropskim nasprotnikom. V sredo ob 20.30 v Stožice prihaja francoski prvoligaš JL Bourg en Bresse, ki ima sicer na svojem seznamu tudi Alena Omića. A ker je bosanski center s slovenskim potnim listom poškodovan, je z ekipo, ki je izgubila na obeh uvodnih tekmah drugega dela EuroCupa, pripotoval le en nekdanji "zmajček". To je ameriški organizator igre in nekdanji reprezentant BiH Zack Wright, ki je dres Olimpije nosil v sezoni 2015/16.

"Bourg je odlična ekipa, kar je bilo mogoče videti tudi v prvem delu evropskega pokala. Vidi se, da je del ekipe skupaj že dve leti. Imajo ta balkanski pridih. Gre za pametno in napadalno usmerjeno ekipo. Ne bo nam lahko, predvsem zaradi tega, ker Francozi lovijo zadnji vlak, da bi še ostali v igri za napredovanje. Poleg tega pa ne igrajo v državnem prvenstvu, tako da so imeli kar en teden časa za pripravo na nas," tretjega tekmeca v drugem delu drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja pričakuje trener Olimpije Jurica Golemac, zavedajoč se pomembnosti tekme, če želi s svojimi izbranci storiti še dodane korak evropskega napredka.

Največjo nevarnost bo v sredo predstavljal srbski ostrostrelec Danilo Andjušić. Dopolnjujejo ga še Wright, izkušeni Zachery Peacock, Hrvat Ivan Buva, ki je zapolnil vrzel po Omićevi poškodbi, pa francoski krilni košarkar Maxime Courby … "Andjušić je vsekakor največja nevarnost. Veliko meče in dela za druge. Tam moramo vršiti največji pritisk. Če bo že zadeval, mu moramo preprečiti, da bi delal za druge. Seveda pa nevarnost predstavljajo tudi drugi," razmišlja trener ljubljanske zasedbe, ki znova poudarja pomembnost skoka. "Telesno nismo najmočnejši, a znamo igrati fizično košarko. Pomembno je, da se fantje tega zavedajo," dodaja.

Zack Wrigh se vrača v Stožice. Znova kot tekmec. Foto: Sportida

Po dveh zmagah nad Budućnostjo so "zmaji" ob koncu tedna dobili še jadranski obračun v Splitu, kar je še okrepilo igralsko samozavest. Golemac ob tem skrbi za to, da se ta ne bi razvila v prehitro zadovoljstvo in prepričanje o samoumevnosti nadaljnjih uspehov. "Ničesar še nismo storili. Nič. Smo pa na pravi poti," o predhodnih rezultatih razmišlja zagrebški trener, prepričan o tem, da je njegove košarkarje streznil prav niz slabših tekem ob prehodu v novo leto. "Največ se naučiš na tekmah, na katerih ne igraš dobro. Fantje so inteligentni. Ob porazih so videli, kaj ni delovalo. V prihodnje želim več stabilnosti. Želim videti tisti preživetveni nagon, ne igranja v coni udobja," pravi prvi mož Cedevite Olimpije.

Največ kritik je Golemac v tej sezoni sicer namenil obrambi, v prvi vrsti individualni odgovornosti. Predvsem na drugi tekmi s črnogorskim moštvom je v tem elementu videl želeni pristop. Kako pa gleda na obrambno osredotočenost tekmecev na igro Olimpije, pri kateri strelsko izstopata Jaka Blažič in Kendrick Perry? "Ko smo v dobrem ritmu, nas je težko braniti. Imamo dva posameznika, ki lahko sama izoblikujeta prostor za met zase ali za soigralce. Veseli me prav to, da fantje delajo drug za drugega in si med seboj verjamejo. Naša igra mora temeljiti prav na tem kroženju žoge, postavljanju blokad in nevarnih metih," odgovarja Golemac.

Marinković se postopoma vrača



Čeprav je malo možnosti, da bi v sredo znova stopil na parket, pa po nedavnem gostovanju pri Splitu z Olimpijo znova vadi krilni center Ivan Marinković. Srb s slovenskim državljanstvom je namreč v tem mesecu prebolel norice. "Pozna se mu šibkost," priznava trener Golemac, ki pa je vseeno zadovoljen, da bo lahko v kratkem razširil rotacijo.