Kdo bo zadnji udeleženec zaključnega turnirja?

V evroligi bo danes postal znan še zadnji udeleženc zaključnega turnirja. Na peti tekmi četrtfinala se bosta za zadnjo vozovnico pomerila Valencia in Panathinaikos, izid v seriji pa je poravnan na 2:2. Zmagovalec tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z Real Madridom.

Mesto na zaključnem turnirju si je sicer kot prvi zagotovil Olympiacos, ki je s 3:0 v zmagah pometel z Monacom. Grki se bodo v polfinalu pomerili s Fenerbahčejem, ki je na četrti tekmi v gosteh premagal Žalgiris in napredoval.

Zaključni turnir bo sicer od 22. do 24. maja v Atenah.

Evroliga, četrtfinale, peta tekma:

Sreda, 13. maj

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /3:1/

Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /3:1/

Valencia (2) – Panathinaikos (7) /2:2/

Olympiacos (1) – Monaco (8) /3:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

