Sreda, 13. 5. 2026, 9.21
Evroliga, četrtfinale, peta tekma
Kdo bo zadnji udeleženec zaključnega turnirja?
V evroligi bo danes postal znan še zadnji udeleženc zaključnega turnirja. Na peti tekmi četrtfinala se bosta za zadnjo vozovnico pomerila Valencia in Panathinaikos, izid v seriji pa je poravnan na 2:2. Zmagovalec tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z Real Madridom.
Mesto na zaključnem turnirju si je sicer kot prvi zagotovil Olympiacos, ki je s 3:0 v zmagah pometel z Monacom. Grki se bodo v polfinalu pomerili s Fenerbahčejem, ki je na četrti tekmi v gosteh premagal Žalgiris in napredoval.
Zaključni turnir bo sicer od 22. do 24. maja v Atenah.
Pari četrtfinala:
Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /3:1/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /3:1/
Valencia (2) – Panathinaikos (7) /2:2/
Olympiacos (1) – Monaco (8) /3:0/
// izid v zmagah; igrajo na tri zmage