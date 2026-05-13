Avtor:
Š. L.

Sreda,
13. 5. 2026,
9.21

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Evroliga, četrtfinale, peta tekma

Kdo bo zadnji udeleženec zaključnega turnirja?

evroliga Valencia Panathinaikos | Valencia ali Panathinaikos? | Foto Guliverimage

Valencia ali Panathinaikos?

Foto: Guliverimage

V evroligi bo danes postal znan še zadnji udeleženc zaključnega turnirja. Na peti tekmi četrtfinala se bosta za zadnjo vozovnico pomerila Valencia in Panathinaikos, izid v seriji pa je poravnan na 2:2. Zmagovalec tega obračuna se bo v polfinalu pomeril z Real Madridom.

Mesto na zaključnem turnirju si je sicer kot prvi zagotovil Olympiacos, ki je s 3:0 v zmagah pometel z Monacom. Grki se bodo v polfinalu pomerili s Fenerbahčejem, ki je na četrti tekmi v gosteh premagal Žalgiris in napredoval.

Zaključni turnir bo sicer od 22. do 24. maja v Atenah.

Evroliga, četrtfinale, peta tekma:

Sreda, 13. maj

Pari četrtfinala:

Fenerbahče (4) – Žalgiris (5)  /3:1/
Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6)  /3:1/
Valencia (2) – Panathinaikos (7)  /2:2/
Olympiacos (1) – Monaco (8)  /3:0/

// izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu:

