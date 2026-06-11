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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
6.55

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Iran Izrael ZDA vojna Bližnji vzhod

Četrtek, 11. 6. 2026, 6.55

5 minut

Bližnji vzhod

Novi napadi: Iran nad ameriška letalska oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu #vŽivo

Avtorji:
Sa. B., STA

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Vojna v Iranu | Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov. | Foto Reuters

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov.

Foto: Reuters

Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila iranska revolucionarna garda.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

7.08 Visoki iranski častnik grozi: Regijo bomo spremenili v pekel
7.00 Iran napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu
6.55 Američani znova napadli Iran, ki je zaprl Hormuško ožino

7.08 Visoki iranski častnik grozi: Regijo bomo spremenili v pekel

Visoki iranski vojaški uradnik je ZDA in njihove zaveznice opozoril, da bi lahko "celoten Bližnji vzhod spremenili v pekel," če bo kršena varnost v Hormuški ožini. "Hormuška ožina je nevarna zaradi vas. Celotno regijo bomo spremenili v pekel," je za iransko poluradno tiskovno agencijo Mehr povedal poveljnik vesoljskih sil Majid Mousavi.

Grožnja prihaja po tem, ko je iranska revolucionarna garda (IRGC) kot odgovor na nove ameriške zračne napade sporočila, da je ožina zaprta za ves promet. Ameriška vojska je njihove navedbe zanikala in zatrdila, da pomorski potek poteka normalno.

7.00 Iran napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu

Iranska vojska se je na nove ameriške napade že pred tem odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, danes sporočila, da je v napadih na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu zadela 18 ciljev.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je medtem sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov, ki jih je označilo za samoobrambne in ki so se začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času.

Teheran je v odgovor na napade sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je Centcom zanikal. "Komercialne ladje še naprej plujejo v Hormuško ožino in iz nje," je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil Centcom.

6.55 Američani znova napadli Iran, ki je zaprl Hormuško ožino

Ameriško centralno poveljstvo je na omrežju X sporočilo, da je vojska na ukaz predsednika Donalda Trumpa začela izvajati nove napade na več ciljev v Iranu, ki so odgovor na neupravičeno agresijo Irana. Ta je potem zaprl Hormuško ožino, poročajo agencije.

Centralno poveljstvo je sporočilo, da gre za napade v samoobrambi, ki so se začeli slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času v sredo.

Ameriška vojska je objavila posnetek izstrelitve raket tomahawk z rušilca ​​USS Michael Murphy na tarče v Iranu.

Trump je nekaj ur prej povedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. "Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili," je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Iranski mediji so danes zgodaj zjutraj poročali o eksplozijah na jugu države v bližini Hormuške ožine. Eksplozije so se slišale v južnem pristaniškem mestu Bandar Abas, na otoku Kešm ter v mestih Minab in Sirik, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iransko vojaško poveljstvo je kmalu po ameriških napadih sporočilo, da bo napadlo vsako ladjo, ki bo plula skozi Hormuško ožino. "Napadli bomo vsak ladijski promet skozi Hormuzsko ožino, ki je sedaj zaprta za vse vrste plovil," je po poročanju agencije Tasnim dejal poveljnik Hatam al Anbija.

Iranska državna televizija IRIB in agencija Mehr pa sta poročali, da je iranska mornarica napadla dve ladji, ki sta poskušali nezakonito prečkati Hormuško ožino.

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