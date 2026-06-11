Krimovke znova v ligi prvakinj, med evropsko elito znova tudi Celjani?

Igralke Krima OTP Groupa Mercatorja bodo tudi v sezoni 2026/27 igrale v rokometni ligi prvakinj. Evropska rokometna zveza EHF je potrdila, da imajo slovenske prvakinje kot eden od desetih klubov zagotovljen nastop v tekmovanju, v katerem bo skupaj sicer igralo 16 ekip. Za igranje v moški ligi prvakov so se prijavili tudi celjski rokometaši. Končna odločitev bo znana do 26. junija

Krimovke bodo tako v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopile že 32. sezono zaporedoma, kar predstavlja absolutni rekord med vsemi evropskimi klubi - tako v ženski kot tudi moški konkurenci, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

V sezoni 2026/27 bo tekmovalni sistem lige prvakinj ostal nespremenjen. Skupinski del tekmovanja bo sestavljalo 16 ekip, razdeljenih v dve skupini po osem ekip. Nova sezona se bo začela 5. oziroma 6. septembra.

Poleg Krima so si neposredno mesto v ligi prvakinj v prihajajoči sezoni zagotovili še aktualni evropski prvak Metz (Francija), Podravka (Hrvaška), Esbjerg (Danska), Brest (Francija), Blomberg-Lippe (Nemčija), Györ (Madžarska), Budućnost (Črna gora), Storhamar (Norveška) in Gloria Bistrita (Romunija).

Za preostalih šest mest v tekmovanju pa kandidirajo Odense, Nykoebing (oba Danska), Borussia Dortmund (Nemčija), Ferencvaros (Madžarska), Sola, Molde (oba Norveška) in CSM Bukarešta (Romunija).

Dokončna sestava udeležencev bo znana pred žrebom skupin, ki bo 26. junija 2026 na Dunaju.

Razširitev ponudila priložnost Celju

"Klub bo skladno z vsemi roki vložil vso potrebno dokumentacijo na Evropsko rokometno zvezo EHF, ki vključuje tudi strategijo in vizijo razvoja našega kluba v prihodnje. Prihodnjo sezono bo klub praznoval 80-letnico delovanja, zato bi uvrstitev v najboljše klubsko tekmovanje na stari celini dobila še dodatno težo," so zapisali Celjani.

Nazadnje je Slovenija svojega predstavnika v ligi prvakov imela v sezoni 2023/24, ko je tam tekmovalo prav Celje. V naslednji sezoni se je EHF spet odločila, da razširi ligo prvakov z dosedanjih 16 klubov na 24, zato v Celju menijo, da so možnosti za igranje v tem tekmovanju večje.

Nejc Ajdnik, vršilec dolžnosti direktorja kluba, je dejal, da so igralci na čelu s strokovnim štabom dokazali, da so pripravljeni na naslednjo stopničko, ki bo zelo pomembna za njihov razvoj. "Z močnejšimi tekmami bodo postajali boljši, evropske izkušnje na najvišji možni ravni pa več kot dobrodošle. Igranje v ligi prvakov si zaslužijo tudi naši sponzorji in navijači, ki so nam stali ob strani in z njihovo pomočjo lahko ponovno razmišljamo o nastopu v ligi prvakov," je povedal.

V vsakem primeru bo Celje v prihodnji sezoni igralo v močnejšem evropskem tekmovanju kot v zadnji. Z naslovom državnih prvakov so si zagotovili mesto v evropski ligi.