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Avtor:
M. T.

Četrtek,
11. 6. 2026,
8.34

Osveženo pred

52 minut

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Ljubljana Američan Reddit krutost do živali zaščita živali

Četrtek, 11. 6. 2026, 8.34

52 minut

Američan naj bi v Ljubljani zanalašč pohodil vrabčka in ga vrgel v smeti

Avtor:
M. T.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Vrabec, vrabček | Vrabčki so stalni obiskovalci teras gostinskih lokalov v Ljubljani. | Foto Shutterstock

Vrabčki so stalni obiskovalci teras gostinskih lokalov v Ljubljani.

Foto: Shutterstock

Slovenski splet je na nogah zaradi dogodka, ki se je po izpovedi enega od slovenskih uporabnikov spletnega foruma Reddit pripetil pred lokalom Yauya v Ljubljani. Eden od gostov, šlo naj bi za turista iz Združenih držav Amerike, ki je bil v družbi še dveh moških na kolesarskem izletu, naj bi s kolesarskim čevljem pohodil vrabčka, ki se je približal njihovi mizi, nato pa ga zavil v prtiček in odvrgel v koš za smeti. Očividec je dogodek že prijavil vsem pristojnim institucijam.

"S punco sva šla na kavo v YAUYO v Ljubljani. Sediva zunaj in poleg naju še trije kolesarji, ki niso bili Slovenci. Okoli miz skačejo vrabci, saj veste, kako je to v Ljubljani ... Nakar eden od moških s kolesarskim čevljem NAMERNO POHODI vrabca, ki je bil najbližje njihovi mizi. Ptič je bil napol mrtev, model ga pobere s prtičkom in nese v smeti, druga dva pa sta se tako zabavala in smejala ob dogodku. Kaj narediš v taki situaciji? Pridržiš in kličeš policijo?" je zapisal slovenski uporabnik v r/slovenia, največji slovenski enklavi na spletnem forumu Reddit.

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Objavil je tudi fotografijo domnevnega storilca v kolesarskem dresu, zaradi česar so moderatorji foruma njegovo objavo izbrisali, saj pravila foruma ne dovoljujejo objavljanja osebnih podatkov.

Turist | Foto: Reddit / Unusual-Sense-9452 Foto: Reddit / Unusual-Sense-9452

Eden od prisotnih naj bi bil direktor v podjetju PayPal

Kljub temu je na r/slovenia vzklilo še več razprav o dogodku, uporabniki pa so tako moškega kot enega od njegovih prijateljev že identificirali. Moški, ki naj bi pohodil vrabčka, je glede na njihove ugotovitve res državljan ZDA, od dogodka pa si je zaklenil vse profile na družbenih omrežjih. Eden od njegovih prijateljev, ki sta se zabavala ob usodi ptiča, naj bi bil celo direktor enega od oddelkov v tehnološkem velikanu PayPal. 

Očividec je na Redditu kasneje zapisal še, da je dogodek prijavil policiji, inšpektoratu, pristojnemu za zaščito živali.

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Na policijo smo poslali vprašanje, ali so z dogodkom seznanjeni in kako policija ukrepa v takšnih primerih. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo. 

Ljubljana Američan Reddit krutost do živali zaščita živali
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